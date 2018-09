Trist udvikling: Danskerne kommer fortsat til skade i trafikken

I 2014 var der al mulig grund til at glædes og holde skåltaler på vegne af udviklingen i dansk trafiksikkerhed. Dengang faldt og faldt antallet af tilskadekomne og dræbte i trafikken nemlig år efter år. Det er ikke tilfældet længere.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at udviklingen med at nedbringe antallet af tilskadekomne og dræbte i færdselsuheld siden 2014 er kørt fast.

Her registrerede politi, skadestuer og sygehuse lidt over 34.000 personskader i forbindelse med ulykker i trafikken. I årene efter har det tal ligget stabilt omkring 35.000, hvilket også er tilfældet for den nyeste opgørelse, der er for 2017.

Opgiver at nå 2020-målsætning

Ser man på antallet af dødsulykker er billedet det samme, skriver Ingeniøren.

Ifølge de nye tal fra Danmarks Statistik blev der sidste år dræbt 175 mennesker i trafikken.

Det er samme niveau som de foregående fem år, og dermed er der intet, der tyder på, at det vil lykkes at leve op til Færdselssikkerhedskommissionens mål om maksimalt 120 dræbte i trafikken om året i 2020.

- Det når vi nok ikke, siger Kim Christiansen (DF), der er formand for Færdselssikkerhedskommissionen, til Jyllands-Posten.

Samme melding får man hos Rådet for Sikker Trafik.

- Udviklingen er gået i stå. Vi har gennem en årrække set antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken falde, men nu står det stille, og det betyder, at det opstillede mål om maksimum 120 dræbte i 2020, ikke er til at nå, siger Mogens Kjærgaard Møller, der er formand for Rådet for Sikker Trafik, til samme medie.

Flere biler på motorvejene

Bag de nedslående tal er der som altid nuancer, som fortjener at blive nævnt. For eksempel skal udviklingen ses i lyset af, at trafikmængden i en årrække har været stigende.

I perioden 2010-2017 er antallet af biler på motorvejene gået frem med 31 procent, viser tal fra Vejdirektoratet.

Og sammenligner man antallet af tilskadekomne og dræbte i færdselsulykker med 2002, er der sket et drastisk fald. Dengang registrerede man mere end 50.000 personskader, mens 463 mennesker mistede livet i trafikken.

