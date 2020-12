Trist udvikling: Højeste antal dræbte i spiritusulykker i seks år

Selvom mange danskere tager afstand fra promillekørsel, så blev 38 personer i 2019 dræbt i spiritusulykker, hvilket var det højeste dræbte i alkoholrelaterede ulykker i seks år.

Det skriver Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Selvom udviklingen i forhold til spritkørsel de seneste 10 år har været god, er den positive udvikling primært sket i starten af perioden

Mens der i 2019 var et lavt antal alvorligt tilskadekomne i spritulykker, blev antallet af dræbte nemlig det højeste i seks år.

- Det er helt afgørende, at vi hver især tager ansvar for at forhindre spritkørsel. Ser vi en ven, onkel eller kollega gribe efter bilnøglerne, og er vi i tvivl om, hvorvidt han har fået for meget at drikke, så skal vi bede ham lade være med at køre bil, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Lugtede af alkohol: Bilist kørte rundt med kun tre hjul

Anderledes julefrokoster

På grund af den aktuelle coronasituation er mange af de traditionelle julefrokoster aflyst.

Umiddelbart kunne man tænke, at det er positivt i forhold til risikoen for spritkørsel i december, men det er det ikke nødvendigvis, understreger Rådet for Sikker Trafik.

Det øger nemlig risikoen for, at der opstår mindre, spontane arrangementer, og rådets erfaring fra sommerperioden viser, at den slags kan medføre spritkørsel.

Der er nemlig mange, som i den gode stemning pludselig har fået lidt for meget at drikke, og som egentligt havde tænkt sig at køre hjem.

- Vær opmærksom allerede når du knapper den første øl op eller får skænket det første glas gløgg. Det er her, at du skal have besluttet dig for, om det er et af den slags arrangementer, du gerne vil drikke mere alkohol til, eller om du hellere vil holde dig til en enkelt genstand, så du kan køre bilen sikkert hjem. Beslutningen skal tages, mens man er ædru, siger René Højer, programchef i TrygFonden, i pressemeddelelsen.

Fra 2010 til 2019 har der været et fald på 45 procent i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne trafikanter i spritulykker.

De sidste seks år er udviklingen stagneret, så niveauet af dræbte og alvorligt tilskadekomne ligger stabilt fra år til år.

Snuppede mange spritbilister: Men det var ikke det mest bekymrende