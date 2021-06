Trods advarsler: Her får danskerne tusindvis af fartbøder

Selvom man selv kan undersøge, hvor de såkaldte stærekasser står placeret, og selvom der skiltes om, at man nærmer sig en fast fartkontrol, så er der alligevel mange danskere, som får en fartbøde, fordi de er blevet blitzet af en stærekasse.

Det viser nye tal fra Rigspolitiet, som forsikringsselskabet Gjensidige har analyseret.

Ser man således på hvilke veje, der blev uddelt flest fartbøder på i 2020, når man ikke medregner motorvejsstrækninger, viser tallene, at på halvdelen af vejene i top 10 er der placeret en fast fartkontrol - altså en stærekasse.

Her har de fået bøder

Det gør sig gældende på Slagelse Landevej i Slagelse, hvor 5755 trafikanter blev blitzet i 2020. På Aalborgvej i Jammerbugt blev 5667 trafikanter blitzet i fjor, mens der på Bogensevej i Odense og Måløv Byvej i Ballerup blev noteret henholdsvis 5145 og 3994 bødesager sidste år. På Herningvej i Ringkøbing-Skjern kommune blev 3486 bilister blitzet i 2020.

- Byveje og landeveje er der, hvor der sker flest ulykker med personskader, og derfor er det også vigtigt, at bilister på disse strækninger overholder fartgrænserne, selvom tallene viser, at de faste fartstandere er travle. Man må håbe, at det kan få bilisterne på disse strækninger til at tænke sig om en ekstra gang, og sætte farten ned i fremtiden, siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige, i en pressemeddelelse.

Tal fra Vejdirektoratet viser, at der i 2020 var flest ulykker med personskader på byveje, tæt forfulgt af landeveje og motortrafikveje.