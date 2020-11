Trods corona: Politiet vil jagte spritbilister

Selvom den traditionsrige J-dag, hvor julebryggen frigives, på grund af coronarestriktioner bliver noget anderledes i år, så vil én ting være, som det plejer. Politiet står klar til at snuppe spirituspåvirkede trafikanter.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Politiet forventer nemlig, at J-dag, som er fredag 6. november, stadig bliver fejret i privat regi i mindre forsamlinger, og at spirituspåvirkede trafikanter derfor også kan være en faktor i år. Man kan nemlig købe julebryggen i supermarkeder og på tankstationer før kl. 22.00

Spirituskontrollerne afholdes i dagene fra torsdag 5. november til søndag 8. november 2020. Politiet vil være tilstede alle dage og udføre kontroller i anledning af frigivelsen af julebryggen.

- Set over de sidste 10 år er der sket et stort fald i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne personer i trafikuheld, hvor der har været alkohol involveret. Det er selvsagt meget positivt, siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, i pressemeddelelsen.

- Desværre er den positive udvikling stagneret over de seneste to år. Vi skal have fokus på den positive udvikling og tilbage på sporet, siger han.

Han opfordrer derfor til, at man på forhånd aftaler, hvem der skal holde sig ædru og køre bilen hjem efter festlighederne, eller at man tager en taxa eller bus hjem.

Mange ulykker

Ved den tilsvarende indsats i 2019, hvor J-dag blev afholdt på almindelig vis, blev der i løbet af de fire kontroldage sigtet 104 spirituspåvirkede førere. 24 af dem var involveret i færdselsulykker, mens 115 førere blev sigtet for at køre i narkotika- eller medicinpåvirket tilstand, hvoraf fire var involveret i færdselsulykker.

38 personer blev dræbt og 163 kom alvorligt til skade i spiritusulykker i 2019. Hovedparten af de, der kom til skade i en spiritusulykke, var selv påvirkede, oplyser Rigspolitiet.

