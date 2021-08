Trods grønne ambitioner: Danskerne får flere biler

Trods det store fokus på klima og miljø, er der set over de seneste 10 år kommet væsentligt flere biler ud på de danske veje.

I dag er der gennemsnitligt 466 personbiler pr. 1000 indbyggere. I 2011 var tallet 389.

Det skriver Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.

Tallene stammer fra en temaartikel i Danmarks Statistiks udgivelse 'Tiårsoversigt 2021'. Artiklen hedder 'Flere biler trods grønne visioner', og den peger på, at selvom vi har fået flere biler, er bilerne blevet mere energieffektive, så CO2-udslippet fra vores bilkørsel har været nogenlunde konstant siden 1990 trods den voksende bilpark.

Det vil omvendt også sige, at det ikke er lykkedes at nedbringe CO2-udledningen fra vores bilpark, og det skyldes blandt andet, at vi over de seneste 10 år har fået 600.000 flere biler, så der i dag er en personbilbestand på 2,7 millioner.

Samtidig kører vi flere kilometer i vores biler - fra 2009 til 2019 er personbilkørslen steget med 24 procent, og i dag udgør CO2-udslippet fra privat bilkørsel næsten 18 procent af det samlede CO2-udslip fra fossile kilder fra private og virksomheder i Danmark.

Grønne biler fylder lidt

Fra politisk side er der ambitioner om, at vi skal have flere grønne biler i vores vognpark, og selvom det går frem med salget af el- og hybridbiler, viser tallene også, at biltyperne fylder meget lidt i den samlede bilpark.

Elbilerne udgjorde syv procent af de samlede indregistreringer i 2020, mens plug-in hybridbilerne udgjorde ni procent. El- og plug-in hybridbiler udgør i starten af 2021 imidlertid kun henholdsvis 1,2 og 1,1 procent af den samlede bestand af personbiler.