Trods hærværk: Stærekasser har blitzet over 37.000 gange

De 20 stærekasser, der i efteråret blev stillet op over hele landet, har blitzet over 37.000 gange

Lidt mere end én bøde i timen i alle deres vågne timer. Det er, hvad de 20 stationære ATK-standere, der også er kendt som stærekasser, har præsteret, siden de blev opsat i efteråret.

De første blev tændt 1. oktober, og siden da er det blevet til 32.508 måletimer og 37.183 af de dyre blitz. Det fremgår af en halvårlig status på projektet, som Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har offentliggjort.

Flere af stærekasserne har været ude af drift i perioder, fordi de har været plaget af hærværk. Spørger man transportminister Ole Birk Olesen (LA), har gerningsmændene dog ikke formået at ændre på, at standerne generelt har fået en god start på tilværelsen.

- Formålet med stærekasserne er ikke at udskrive en masse bøder. Det er derimod at få trafikanterne til at sætte hastigheden ned, fordi vi ved, det er med til at forbedre trafiksikkerheden, siger han i en pressemeddelelse og tilføjer:

- Stærekasserne er i det store hele blevet taget rigtig godt imod, og jeg har tillid til, at evalueringen til efteråret viser, at vi også i Danmark kan høste gode trafiksikkerhedsresultater af stærekasserne.

Se også: Stor stigning i biler på de danske motorveje

Kan erstatte flere fotovogne

Transportministeriet uddyber i pressemeddelelsen, at Vejdirektoratet har 'modtaget mange ønsker om opsætning af endnu flere stærekasser'.

De 20 stærekasser er opstillet som led i et forsøg, der løber over tre år. De står 11 steder i landet på strækninger, der har været særligt plaget af ulykker, og her fungerer de som supplement til politiets fotovogne.

Hvis projektet fortsætter i samme retning som nu, vil det ifølge Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, være oplagt at opstille flere ATK-standere på sigt.

- Der er gode tegn på, at pilotprojektet med stærekasserne er en succes, og hvis de gode resultater fortsætter, vil vi skalere pilotprojektet op og erstatte endnu flere fotovogne med stærekasser, siger han i pressemeddelelsen.

Der skal dog lige gå et halvt år mere, før myndighederne vil evaluere på stærekassernes betydning for hastigheden. Til efteråret vil man også kigge på, om antallet af udstedte bøder har ændret sig.

Se også: Rod med tallene: Endnu en bilgigant i søgelyset i USA