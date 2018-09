Trods køer: Penge til infrastruktur kører uden om København

Det kan tage timer at komme rundt i København, ikke mindst hvis man er i bil.

Sådan har det været i årevis. Men alligevel er det andre landsdele, som løber med pengene, når staten investerer i infrastruktur. Det skriver Licitationen.

Mediet henviser til en udregning, som Dansk Byggeri har lavet på baggrund af en opgørelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Af tallene fremgår det, at de statslige midler til forbedring af vej- og jernbanenettet har fordelt sig, så Region Sjælland de seneste 10 år har snuppet 27 procent af pengene, mens Region Midtjylland tegner sig for 22 procent.

København er blevet forbigået

Til sammenligning har Region Hovedstaden, hvor 30 procent af befolkningen bor, måttet tage til takke med 10 procent. Og det vækker harme.

Henrik Friis, der er branchedirektør i Dansk Infrastruktur, udtaler til Licitationen, at hovedstaden set ud fra et trængselssynspunkt er blevet forsømt.

- Der, hvor vi har den største samlede trængsel, er i Region Hovedstaden. Her har man brugt 8,6 mia. kroner, men der er behov for et infrastrukturløft på omkring 38 milliarder kroner, hvis man skal have udbygget vejinfrastrukturen - for eksempel med Ring 5, en opgradering af Ring 4, en havnetunnel og Frederikssundsmotorvejen, siger han.

Også østjyderne trænger

Hans Andersen, der er medlem af Folketinget for Venstre, og som sidder i byrådet i Frederikssund, der hører under Region Hovedstaden, mener to andre landsdele skal opgraderes.

- Når man ser på tallene, så er tiden kommet til at prioritere Nordsjælland, hvor vi bør vedtage både Hillerødmotorvejen og Frederikssundsmotorvejen, siger han til Licitationen og nævner også Østjylland som et område, der set ud fra et trængselssynspunkt burde have fået mere.

Tidligere i år offentliggjorde Transport-, Bygge og Boligministeriet en række fremskrivninger, som viste, at bilister i centrum af Danmarks fire største byer i 2030 vil bruge 150 procent mere tid på trængsel end i dag.

Nordjylland har fået mindst

Rasmus Prehn, der er transportordfører for Socialdemokratiet og valgt ind i Aalborg, mener, det er nordjyderne, der har fået for få anlægskroner at gøre godt med.

- Omkring 10 procent af befolkningen bor i Nordjylland, så på den måde er der ikke en sammenhæng. Man kan ikke hvert enkelt år give lige store dele til de enkelte regioner, men over en 10-årig periode har Nordjylland fået for lidt. Lige nu står den tredje Limfjordsforbindelse og blinker som det vigtigste projekt her og nu, siger han til Licitationen.

Med til historien hører, at enkeltstående projekter i visse tilfælde tegner sig for en stor del af den samlede kage. For eksempel beløber Ringstedbanen til 11 milliarder kroner sig næsten for halvdelen af statsmidlerne til Region Sjælland.

Sådan er pengene fordelt De seneste 10 års statslige investeringer i infrastruktur Region Sjælland: 27 procent

Region Midtjylland: 22 procent

Region Hovedstaden: 10 procent

Region Syddanmark: 9 procent

Region Nordjylland: 4 procent

Landsdækkende initiativer: 28 procent Kilde: Dansk Byggeri

