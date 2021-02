Trods lavt salg: Disse biler køber vi mange af

Den nuværende coronanedlukning gik hårdt ud over salget af nye biler i januar måned.

Faktisk endte salget af nye biler i januar med at ligge 45 procent lavere end samme måned året før.

Vil have åbnet bilforhandlere

Trods det markant lavere salg af nye biler var der én tendens, som coronapandemien ikke kunne ændre på. Vi er blevet vilde med biler, som kan lades op. De opladelige biler, i form af elbiler eller plug-in hybrider, udgjorde således 19,8 procent af de i alt 10.257 nye personbiler, som blev indregistreret i januar.

I januar 2020 udgjorde biltyperne tilsammen syv procent af personbilsalget.

Det oplyser De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse.

- Den fortsætter

Tal for 2020 viste en klar tendens mod, at vi i stigende grad købte elbiler og plug-in hybrider. I fjor blev det til 14.234 nye elbiler, hvilket var en stigning på 157,7 procent i forhold til 2019. Desuden blev der købt 18.248 nye plug-in hybrider, og det var 369,7 procent over salget for 2019.

Hos De Danske Bilimportører vurderer de med henvisning til januar-salget, at den grønne udvikling fortsætter.



- At det opladelige bilsalg alligevel har klaret sig så godt, som det har, vidner om, at den grønne omstilling fortsætter for fuld styrke, siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører, i pressemeddelelsen.

