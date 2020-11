Trods mildt vejr: Nu er det tid

Selvom det ikke ligefrem er specielt vinterligt i det danske vejr, er der god grund til at få skiftet sommerdækkene på bilen ud med vinterdæk.

Sådan lyder meldingen fra SOS Dansk Autohjælp, der opfordrer bilister til at skifte til vinterdæk, inden kulden for alvor sætter ind, så man som bilejer er forberedt på trods af november måneds milde temperaturer og fugtige vejr.

- Vinteren lader godt nok vente på sig i år, men derfor er det alligevel en god idé at være ude i god tid, når det handler om vinterdæk. Vi ved af erfaring, at mange bilister bliver overraskede, når først temperaturen begynder at falde, siger Anette Bjørn Juncher, vagtcentralchef hos SOS Dansk Autohjælp, i en pressemeddelelse.

Koldere ved jorden

Ifølge SOS Dansk Autohjælp kan man risikere at blive snydt, hvis man udelukkende forbinder glatte veje med sne og minusgrader.

Temperaturen kan nemlig sagtens være lavere ved jorden end i luften, som er den temperatur, termometeret viser.

- Det er blandt andet derfor, at vi som tommelfingerregel siger, at man skal skifte til vinterdæk ved syv grader, siger Anette Bjørn Juncher.

Selv om det ikke er lovpligtigt at køre med vinterdæk i Danmark, er det alligevel vejhjælpens klare anbefaling. Dæk er nemlig nøglen til sikker kørsel, og det skyldes blandt andet, at sommerdæk begynder at miste dets køre- og bremseevner, når temperaturen kommer under syv grader.

- Vinterdæk er lavet af blødere gummi og har flere lameller i mønsteret. Det giver et klart bedre vejgreb, og det reducerer bremselængden med mange meter, siger Jeppe Damgaard, teknisk chef ved SOS Dansk Autohjælp.

