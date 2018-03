Trods sibirisk frost: Hundredvis deltog i vildt rekordforsøg for at hylde leder

Mens det i Danmark er kutyme, at landets afgående statsministre får deres portræt hængt op på Christiansborg uden alt for meget postyr, så er der øjensynligt plads til lidt større armbevægelser i Rusland.

Om under en uge er der parlamentsvalg i landet, og søndag aften havde flere hundrede bilister i byen Khabarovsk ifølge mediet Ria besluttet at lave en flash mob, hvor de hurtigt og uden varsel samledes og formede et portræt af landets nuværende leder, Vladimir Putin, med deres biler.

Trods 10 graders frost dukkede 250 biler op for at deltage, men det var angiveligt slet ikke nok til at lave den størrelse portræt, som arrangørerne havde planlagt. Det skulle dog ikke stå i vejen for det opsigtsvækkende portræt, og i stedet for at skalere det ned, brugte man alle 250 biler på at tegne den ene halvdel af Putins ansigt.

- Men portrættet ligner stadig godt, siger Vyacheslav Shempelev, der er en af arrangørerne, til Ria.

Arrangør: Det handler ikke om valget

Da bilerne var kørt i stilling blev lys og katastrofeblink tændt og en drone sat i luften for at indfange det hele. Portrættet kan ses på videoen nedenunder, som HD-NS har lagt op på det sociale medie VK.

Ifølge arrangøren Vyacheslav Shempelev havde stuntet intet at gøre med det kommende valg.

- Vi har i lang tid haft lyst til at lave en kompleks komposition, og især et portræt af en mand. Og da vi skulle beslutte, hvem det skulle være, faldt valget på præsidenten, siger han til Ria.

Optaget i den russiske rekordbog

Bilisterne fra Khabarovsk har flere gange lavet lignende flash mobs med deres biler, og søndagens Putin-portræt ligger helt i tråd med de motiver, bilisterne tidligere har valgt: Sidste år lavede man blandt andet det russiske emblem med den tohovedede ørn og bogstaverne RF med 721 biler, mens 521 deltog, da man genskabte en gammel sovjetisk orden fra 2. verdenskrig.

Sidstnævnte er angiveligt blevet optaget i den russiske rekordbog som 'det største bilskabte billede dedikeret til Sejrsdagen (9. maj, red.)' nogensinde.

Arrangørerne har dog droppet at forsøgte at få portrættet af Putin i rekordbogen, fordi færre biler deltog denne gang end ved sidste flash mob.

