Trods strenge krav: Forureningen fra nye biler stiger - igen

Hybridteknologi, start/stop-systemer og stadigt mere stringente motorer.

De brændstofbesparende innovationer står i kø, når bilproducenterne præsenterer nye og 'grønnere' modeller. Men selv om det utvivlsomt lyder godt i salgsbrochurerne, får det ikke forbrugerne til at købe mindre forurenende biler. Tværtimod. Udledningen af CO 2 fra nye biler steg i 2018 for andet år i træk.

Det viser nye foreløbige tal fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), som Ingeniøren har beskrevet.

Nye biler udsendte i gennemsnit 120,4 gram pr. kilometer sidste år - målt efter NEDC-normen. Det er ifølge mediet to gram mere end i 2017 og 2,4 gram mere end forrige år.

SUV'er trækker op

Agenturet skriver ifølge mediet i sin opgørelse, at dieselbilernes tilbagegang er den mest markante årsag til stigningen. Dieselskandalen og den deraf følgende dårlige omtale har fået flere til at kigge mod benzinbilerne, der ofte udleder mere CO 2 end deres dieseldrevne modstykke.

Dertil kommer europæernes stigende forkærlighed for SUV-modeller. Bilproducenterne sprøjter i øjeblikket nye modeller ud med større frihøjde og god kabineplads, og der er rift om dem.

Ifølge Ingeniøren var hver tredje bil, der blev solgt sidste år, således en SUV.

Moden har imidlertid en pris, for bilernes størrelse gør dem afhængige af mere kraftfulde motorer. Det Europæiske Miljøagentur skriver i sin opgørelse, at SUV-modellerne i gennemsnit udledte 133 gram CO 2 pr. kørte kilometer i 2018.

Se også: Citroën dropper funky danskerfavorit

Skal under 95 gram

Ifølge Gunni Mikkelsen, der er direktør i brancheforeningen Dansk Bilimportører, går moden dog herhjemme mod mindre SUV-modeller, der ikke nødvendigvis adskiller sig så meget fra de almindelige personbiler.

- Der er sket en stort skifte over mod SUV’er i Danmark, men det er også blevet et meget bredt begreb, i forhold til dengang de brød ind på markedet. Dengang var det store, terrængående biler – men hvis man ser på hvilke SUV’er, der bliver solgt i dag, så er de mest populære modeller ikke markant større end deres regulære modstykker i samme undersegment, siger han til Ingeniøren.

De seneste to års stigning i mængden af udledt CO 2 står i skarp kontrast til de foregående seks år. Ifølge mediet faldt udledningen fra 2010 til 2016 i gennemsnit med 22 gram pr. kilometer.

Senest i 2021 skal bilproducenternes samlede vognpark af nye modeller nå under et gennemsnit på 95 gram pr. kilometer. Det er en del af begrundelsen for, at fabrikkerne i øjeblikket knokler for at udvikle elbiler, der skal være med til at få gennemsnittet ned.

Hold på cowboyhatten: Ny Mustang lukker 760 heste ud af folden