Trods succes bliver afløseren helt anderledes

Toyota gør klar til at præsentere afløseren til mikrobilen Aygo

Hen over de seneste næsten to årtier er det ikke mange bilmodeller, der har været lige så populære som mikrobilen Toyota Aygo.

Nu skal bilmodellen imidlertid erstattes, og Toyota er klar med nyt om afløseren, som kommer til at hedde Aygo X.

Selvom navnet minder om det, vi kender fra mikrobilen, bliver Aygo X faktisk en lille kompakt crossover med højere siddeposition, og dermed bliver der ikke længere tale om en traditionel mikrobil.

Den nye model er den første Toyota-model nogensinde, der er 100 procent udviklet, designet og produceret i Europa på Toyota Motor Europes udviklingscenter.

X’et i navnet skal udtales som 'cross', og det henviser til, at bilen nu går fra at være traditionel mikrobil til at blive en højere crossover.

Nu kommer der en afløser til den superpopulære Toyota Aygo. Foto: Toyota

Til byerne

Aygo X skal bygges på Toyotas GA-B-platform, som også er udgangspunkt for den nye Yaris, der blev kåret som Årets Bil i Europa 2021 tidligere i år, og den helt nye Yaris Cross, der introduceres i Danmark om få uger.

Toyota understreger, at modellen er tiltænkt til livet i byerne. Modellen skal bygges på samme sted som Aygo, nemlig på Toyotas bilfabrik i Kolin i Tjekkiet.

Endnu afslører Toyota ikke noget om drivlinjer og det endelige design, så her må vi vente indtil november, hvor den endelige produktionsmodel vil blive afsløret for første gang.

I dag kører der over 67.000 eksemplarer af Toyota Aygo rundt på de danske veje, hvilket gør modellen til den næstmest populære model af alle indregistrerede bilmodeller i Danmark.