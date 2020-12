Trods usikkerhed: Vi køber mange af disse biler

Selvom vi for tiden ikke ved, hvornår og om der lander en politisk aftale om nye bilafgifter, vælger mange danskere at trodse usikkerheden og investere i en ny bil.

Således kom der 18.159 nye personbiler ud på de danske veje i november, og ud af de mange biler var en stor andel opladelige.

Det oplyser De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse.

I den forgangne måned kom der således 3954 nye el- og plug-in hybridbiler ud på de danske veje. Selvom visse undersøgelser sår tvivl om, hvor grønne plug-in hybridbilerne er, så er det i hvert fald sikkert, at danskerne har fået smag for biler, der på en eller anden måde kan lades op og kan køre et vist antal kilometer på ren strøm.

21,8 procent af de nye solgte biler i november var således opladelige. Til sammenligning var kun 4,2 procent af nysalget el- eller plug-in hybridbiler sidste år.

Elbilsalget i november endte 364,4 procent over niveauet samme måned i fjor, imens plug-in’erne oplevede en vækst på 413,1 procent i forhold til sidste års salg.

- Der er mange grunde til, at salget af de grønne biler er eksploderet i år. Én af dem er, at udvalget af grønne biler er blevet markant bedre og derudover forbedres ladeinfrastrukturen måned for måned, siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører, i pressemeddelelsen.

Disse biler får flest stjerner for miljø

Frygter markant stigning

Hos De Danske Bilimportører håber de, at politikerne på Christiansborg skynder sig at nå frem til en aftale, der gør, at den grønne bølge fortsætter.

Som det ser ud lige nu, står mange elbiler eksempelvis til at stige i pris fra årsskiftet.

-Vi håber, at politikerne snart indgår en aftale om nye grønne afgifter for personbiler, så vi kan fastholde det grønne momentum, vi har oplevet de seneste måneder. Vi nærmer os årsskiftet, hvor afgifterne står til at stige markant, hvis ikke politikerne griber ind, siger Mads Rørvig.

Bilmærke i opsigtsvækkende udmelding: Om fem år sker dette