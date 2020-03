Trodser milliardbøde: Porsche slår rekord

Der var engang, hvor Porsche var en mindre bilproducent, som næsten udelukkende byggede sportsvogne.

Sådan er det ikke længere. I dag er Porsche en gigantisk bilproducent, der både bygger vilde sportsvogne, store SUV'er og elbiler.

Det bredere spænd af biler var medvirkende til, at Porsche i 2019 solgte rekordmange biler. Således solgte Porsche 288.800 nye biler i 2019, hvilket er 10 procent mere end i året før.

Det oplyser Porsche i en pressemeddelelse.

Det tyske bilfirma kan notere sig for en 2019-omsætning på cirka 213 milliarder kroner med et overskud på cirka 33 milliarder kroner.

Porsche kan desuden notere sig for et afkast på salg på 15,4 procent, hvilket gør Porsche til en af de mest profitable bilproducenter i verden.

- Takket være vores attraktive produktsortiment, der består af effektive benzinbiler, højtydende plug-in hybruder og nu også rent elektriske sportsbiler, steg vores leverancer igen i regnskabsåret 2019, siger Oliver Blume, formand for bestyrelsen i Porsche AG, i pressemeddelelsen.

- Vores primære mål er værdiskabende vækst. Vi har øget vores resultater med over 60 procent i de seneste fem år. Det giver os muligheder for at skabe forudsætninger for at imødekomme vores iværksætteransvar på økonomiske, miljømæssige og sociale områder, siger han.

Ramt af dieselbøde

2019 har altså været godt år for Porsche, men der er også alvorlige ridser i lakken hos tyskerne.

Således fik Porsche i 2019 en bøde på 535 millioner euro - knap fire milliarder kroner - for at have brudt reglerne for visse Porsche-biltypers udledning af udstødningsgasser som en del af den såkaldte dieselskandale.

Bøden på cirka en halv milliard euro gjorde, at Porsches reelle overskud for 2019 endte på 3,9 milliarder euro, svarende til cirka 29 milliarder kroner.

