Trodser trend i ny familiebil: Holder fast i benzinmotorer

Bilbranchen har travlt med at omstille sig til større og større elektrificering. Visse bilmærker har planer om kun at blive elektriske, mens andre i mere eller mindre grad udfaser motorer, som udelukkende kører på fossile brændstoffer.

Men hos Skoda holder de fast i, at brændstoføkonomiske benzinmotorer stadig har en rolle at spille, og når fjerde generation af Skoda Fabia får verdenspremiere inden længe, vil man kun kunne vælge modellen med benzinmotorer.

Det oplyser Skoda i en pressemeddelelse hvor de løfter sløret for nogle af detaljerne om den kommende udgave af Skoda Fabia.

'Skoda har valgt topmoderne benzinmotorer til fjerde generation Fabia. Alle motorerne kommer fra Vokswagen Groups EVO-motorgeneration og kombinerer høj effektivitet med lave emssioner, skriver Skoda om drivlinerne i den nye Fabia.

Tjekkerne oplyser desuden, at Fabia altid kommer med forhjulstræk og enten manuel gearkasse eller syv-trins DSG-automatgear.

En større bil

Den nye Skoda-model skal bygges på en af Volkswagen Groups platforme, hvilket får den betydning, at Skodaen vokser på alle ledder og kanter i forhold til forgængeren. For eksempel oplyser Skoda, at bagagerummet i den nye Fabia er 50 liter større end det, man finder i den nuværende generation.

Desuden vil bilen være mere sikker takket være blandt andet et mere stift karrosseri. Fjerde generation af Skoda Fabia får officiel verdenspremiere i løbet af foråret, hvor vi bliver klogere på de resterende detaljer om den nye model.

