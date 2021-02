Trodser vejret: Så mange bilister gør stadig dette

Mange bilister kører stadig på sommerdæk, selvom det anbefales, at man monterer vinterdæk

Selvom der er glatte og tilsneede veje landet over, er der stadig mange personbiler, som kører på sommerdæk.

Rådet for Større Dæksikkerhed og Dækimportørforeningen gennemførte i uge fire en gennemgang af personbilejeres brug af dæk denne vinter. Selvom vinter- og helårsdæk er det foretrukne valg, er der stadig mange, der kører på sommerdæk.

Det oplyser Rådet for Større Dæksikkerhed i en pressemeddelelse.

- Alfa omega er naturligvis at tilpasse farten efter forholdene. Selvom bilen har de rigtige dæk på, er man ikke uovervindelig, men det hjælper betydeligt på bremselængde og stabilitet i sving og ved vognbaneskift, hvilket kan være en afgørende faktor, om man havner i et uheld eller ej. Eller endnu værre, påkører en cyklist eller fodgænger, siger Volker Nitz, Rådet for Større Dæksikkerhed.

Gennemgangen viste, at 77 procent af personbilerne havde vinterdæk monteret, 9 procent kørte på helårsdæk, mens 14 procent af bilerne havde sommerdæk monteret.

Flere på helårsdæk

Hos Autobranchen Danmark har de også for nyligt undersøgt danskernes brug af vinterdæk. Organisationen har blandt sine medlemmer, som er bilforhandlere, autoværksteder, leasingselskaber og autolakerere i hele Danmark, undersøgt brugen af vinterdæk. Ifølge undersøgelsen svarer hver tredje, at de har monteret færre vinterdæk denne vinter i forhold til sidste år.

Flere bilister vælger helårsdæk i stedet for. Det er et dæk, som er bedre end sommerdæk på vinterveje, men ikke lige så gode som vinterdæk.

