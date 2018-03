Trump får vigtig støtte til sin handelskrig: Som at løbe om kap med sko af bly

En handelskrig af dimensioner er under opsejling, og den amerikanske præsident, Donald Trump, har nu for en gangs skyld vind i sejlene med støtte fra en af verdens mest indflydelsesrige tech-rigmænd.

Rumpioneren, Paypal-milliardæren og ikke mindst Tesla-bilproducenten Elon Musk har på Twitter brokket sig over Kinas skæve regler for bilimport i en række tweets henvendt direkte til præsidenten.

- Synes du, at USA og Kina bør have ens og fair regler for biler? Altså de samme importafgifter, begrænsninger af ejerskabsforhold og andre faktorer, spørger Musk og tilføjer:

- For eksempel skal en amerikansk bil, der ryger til Kina, betale 25 procent i importafgift, mens en kinesisk bil, der ryger til USA, kun betaler 2,5 procent, altså en tiendedel.

For example, an American car going to China pays 25% import duty, but a Chinese car coming to the US only pays 2.5%, a tenfold difference — Elon Musk (@elonmusk) 8. marts 2018

Trump læste Musks tweets op

Bilfabrikanten skriver også, at amerikanske producenter i Kina ikke må eje mere end 50 procent af deres egen fabrik, mens der er fem kinesiske producenter i USA, der ejer 100 procent af deres fabrik.

- Jeg er imod importafgifter i det hele taget, men de nuværende regler gør tingene meget svære. Det er som at konkurrere i et olympisk kapløb med sko af bly.

Se også: Uber vil demonstrere flyvende taxaer

Præsident Trump var ikke sen til at bruge opbakningen, og ved et pressemøde om afgifterne på stil og aluminium torsdag eftermiddag læste han Elon Musks tweets op for verdenspressen.

- Vi kommer til at lave et gengældelses-skatteprogram på et tidspunkt, så hvis Kina vil opkræve os 25 procent, eller hvis Indien vil opkræve os 75 procent, og vi ikke tager noget for deres varer... Vi kommer til at ligge på de samme tal. Man kalder det gengældelse, en spejl-skat, sagde Donald Trump.

Handelskrig vækker bekymring i EU

Den amerikanske præsident har i de seneste uger forberedt et opgør med de eksisterende globale handelsaftaler, som især ventes at ramme importen af metaller, biler, fødevarer og andre produkter.

Mens tanken er, at det skal booste den amerikanske økonomi, kan det omvendt risikere at ramme nogle af de største eksportmarkeder i resten af verden.

I Europa, der har en stor metal- og bilindustri med eksport til USA, vækker udmeldingerne bekymring. EU’s handelskommissær Cecilia Malmström håber, at EU kan undtages de nye tariffer ligesom både Canada og Mexico har fået særaftaler.

- EU er USA’s tætte allierede, og vi mener stadig, at EU skal undtages de her tiltag, skrev hun på Twitter.

Lykkes det ikke at få en særaftale, har flere europæiske ministre lagt op til at få hævn ved at hæve afgifterne på alt fra motorcykler og jeans til tobak og whisky.