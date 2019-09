Tung elbil imponerer i crash-test

Et aggressivt sikkerhedssystem kan ikke fratage Mercedes-Benz et flot crash-test resultat med deres nye elbil

Efterårets første Euro NCAP-sikkerhedstest er netop blevet afviklet, og her har syv biler - inklusive en gentest - været med. Alle syv bil får de maksimale fem Euro NCAP-stjerner.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

En af de mest interessante biler i NCAP-testen er den store elbil fra Mercedes-Benz, EQC. Trods sin høje vægt scorede elbilen topkarakter.

- Elbiler har for længst bevist, at de er lige så sikre som alle andre biler. Det gælder også Mercedes-Benz’ nye elbil. Trods en vægt på næsten 2,5 ton er kollisionssikkerheden tårnhøj. Det er i det hele taget en på alle måder sikker bil for ikke bare store og små passagerer, men også for bløde medtrafikanter, som den automatiske nødbremse ser i selv nedsat sigtbarhed, siger Søren W. Rasmussen, FDMs repræsentant i Euro NCAP, i pressemeddelelsen.

Aggressive systemer

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet om, deler moderne sikkerhedssystemer vandene, og i mange tilfælde vælger bilejere helt at slå systemerne fra. I denne måneds sikkerhedstest hos Euro NCAP får vognbaneassistenten hos to af Mercedes-Benz' modeller et par kritiske ord med på vejen for at være for 'aggressiv'.

- Det viser endnu en gang, hvorfor det er vigtigt, at man som bilist bliver fortrolig med systemerne i sin bil. Men assistentsystemerne bør også blive mere ens bilproducenterne imellem, og dermed mere genkendelige for den enkelte bilist. Det er noget, Euro NCAP tidligere har efterlyst, siger Søren W. Rasmussen.

Nye sæder i Focus

Blandt rundens syv biler er også Ford Focus, der ellers blev testet til fem stjerner allerede sidste år. En mindre anmærkning omkring de forreste sæder har dog fået Ford til at ombygge både sæder og hovedstøtter, og det har forbedret karakteren, der fortsat lander på de maksimale fem stjerner, men denne gang uden en anmærkning.

- Det er flot, at Ford selv har valgt at forbedre sæderne, så risikoen for skader og piskesmæld bliver endnu mindre i tilfælde af en kollision. Det skal de have stor ros for, siger Søren W. Rasmussen.

Testens biler

Audi A1 - 5 Euro NCAP-stjerner

BMW Z4- 5 Euro NCAP-stjerner

Ford Focus (gentest) - 5 Euro NCAP-stjerner

Mercedes-Benz CLA - 5 Euro NCAP-stjerner

Mercedes-Benz EQC - 5 Euro NCAP-stjerner

Skoda Kamiq - 5 Euro NCAP-stjerner

SsangYong Korando - 5 Euro NCAP-stjerner

