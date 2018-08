Turist får bøder for 300.000 kroner efter tre timer i vild italiensk sportsvogn

33. Så mange gange lykkedes det i løbet af 3,5 time en 25-årig britisk turist i Dubai at blive blitzet for at køre for stærkt.

Bilen, han brugte til det mulige rekordforsøg, var en Lamborghini Huracan sportsvogn, som han i sidste uge fik lov at låne af nogle venner, der har et udlejningsselskab i ørkenstaten. Men det, der først lignede en sjælden mulighed for at prøvekøre en drømmebil, har nu udviklet sig til lidt af et mareridt for den unge mand.

Under prøveturen, der fandt sted mellem kl. 2.30 og 6.00 om morgenen 30. juli, passerede han nemlig fartkameraerne med hastigheder på helt op til 240 km/t. Bøderne løber derfor ifølge The Sun op i omegnen af 300.000 kroner.

'Kendte ikke lovene'

Ind til videre har den 25-årige dog nægtet at betale bøderne, og udlejningsselskabet har derfor beholdt hans pas for at sikre sig, at han ikke forlader landet.

Det betyder, at rejsen, der oprindeligt skulle have varet fem dage, nu er forlænget på ubestemt tid for den 25-årige.

The Sun har været i kontakt med den 25-åriges bror, der er fløjet til Dubai for at rede trådene ud. Ifølge ham bør selskabet betale bøden.

- De ejer bilen, så de bør også betale bøden, siger han til mediet og tilføjer:

- Han blev taget for at køre 200 km/t., men han kendte ikke lovene dernede.

Selskabet afviser at betale

Hos udlejningsselskabet afviser ejeren, Mohammed Ebrahim, dog prompte at betale den unge mands gæld.

- Det er ikke mig, han skylder penge, det er myndighederne. Men hvis han ikke betaler, kan det lande på mig. Vi er en lille forretning, og det her gør ondt på os, siger han til The Sun og tilføjer:

- Jeg tog hans pas som garanti, fordi jeg gav ham en bil til 270.000 pund (2,2 millioner kroner, red.). Jeg er bange for, at han prøver at rejse uden at betale hans gæld.

Ifølge den 25-åriges bror er han arbejdsløb i øjeblikket og har derfor ikke penge til at betale bøden.

