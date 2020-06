Tusindvis af bilejere kører stadig på vinterdæk: - Ekstrem dårlig idé

En tommelfingerregel siger, at man bør skifte til sommerdæk, når temperaturen på et døgn er over syv grader. Det har den været i et stykke tid, men alligevel er der mange bilister, der stadig kører rundt på vinterdæk.

Det viser en optælling af personbilisternes dækvalg foretaget af repræsentanter for Rådet for Større Dæksikkerhed og Dækimportørforeningen i uge 24. I løbet af ugen blev flere end 4000 biler kontrolleret på 19 offentlige parkeringspladser landet over.

Resultaterne viste, at 17 procent af bilisterne på trods af sommervarmen fortsat kører rundt på dæk, som er tiltænkt kolde og våde vinterforhold. Det svarer til, at 446.000 personbiler fortsat har vinterdæk på bilen.

Det oplyser Rådet for Større Dæksikkerhed i en pressemeddelelse.

- For at sikre det optimale vejgreb bør man derfor skifte til sommerdæk, det er ikke for sent, siger Volker Nitz, direktør i Rådet for Større Dæksikkerhed.

Skyld i ulykker

Færdselsstyrelsen har tidligere påvist, at fejl på biler er skyld i hver femte ulykke – og her er manglende dækskifte en del af det.

Ved høje temperaturer kan vinterdækket blive ustabilt og har om sommeren dårligere bremselængde og vejgreb. På våd vej har vinterdæk 15 procent længere bremselængde om sommeren sammenlignet med sommerdæk, og på tør vej er der 10 procent dårligere vejgreb f.eks. rundt i en kurve.

- Når bilen er pakket til sommerferie, er der meget mere vægt på end til dagligt, og kravene til bilens dæk er endnu større end normalt. Det er altså en væsentlig faktor, som man skal være opmærksom på, når man begiver sig ud på ferieturen, og det er derfor en ekstremt dårlig idé at spare dækskiftet og køre på vinterdæk i sommervarmen, siger Volker Nitz.

Da vinterdæk har op til 15 procent højere rullemodstand, øges brændstofforbruget også, og så slides de hurtigere i sommervarmen, hvilket både direkte og på langt sigt koster på budgettet. I værste fald er de dæk, som kunne bruges igen til vinter slidt unødigt, så der før tid skal købes nye.

- Dæk er desværre et overset interesseemne. De fleste er meget lidt interesseret i deres dæk, og mange skifter derfor ikke til sommerdæk, måske for at spare omkostningen, tiden og besværet. Men det er udtryk for manglende indsigt og interesse for det, der holder os sikkert kørende, siger Volker Nitz.

Rådet for større Dæksikkerhed og Dækimportørforeningen undersøger to gange årligt danske personbilisters dækvalg.

