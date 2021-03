Tusindvis af narkobilister bliver snuppet flere gange

Selvom man én gang er blevet stoppet af politiet og efterfølgende er blevet sigtet for kørsel i narkopåvirket tilstand, er det langt fra sikkert, at man undlader at sætte sig bag rattet af en bil igen under påvirkning af narkotika.

Således er 9000 bilister blevet sigtet for flere gange at køre narkokørsel af politiet i en periode fra 1. januar 2015 til og med 3. marts 2021.

Det viser tal fra Rigspolitiet, som Gjensidige har fået udleveret, oplyser forsikringsselskabet i en pressemeddelelse.

Ud af de over 9000 narkobilister er 4765 blevet sigtet to gange.

Så mange bilister gik i politiets fælder

Uholdbart

Hvis man alene isolerer tallene for bilister, der er blevet sigtet tre eller flere gange, lyder det på 4269 bilister. 880 af dem er blevet sigtet seks gange eller flere.

- Det er fuldstændig uholdbart, og det kan tyde på, det ikke er nok med informationskampagner og oplysning, siger Henrik Sagild, som er skadedirektør i Gjensidige i pressemeddelelsen.

- Når du kører bil med euforiserende stoffer i blodet, er du ikke kun til fare for dig selv, du er det i høj grad også for dine medmennesker i trafikken. Det er blandt andet derfor, straffen er den samme, som hvis du kører spirituskørsel med 1,21 promille. Og når så mange tusinde mennesker alligevel fortsætter med at køre narkokørsel, så mangler der simpelthen respekt for de farer, der er forbundet med det, siger han.

Skadedirektøren oplyser, at man fra forsikringsselskabets side ofte vil holde føreren personligt ansvarligt økonomisk, hvis vedkommende er involveret i skader og uheld, mens de er narkopåvirket.

Hvordan kørsel i narkopåvirket tilstand bliver straffet, kan du læse mere om her.

