Tusindvis kører stadig uden lovpligtig forsikring: - Det er ikke i orden

Et nyt dagsgebyr for uforsikrede køretøjer har nedbragt antallet af køretøjer uden lovpligtig forsikring med 74 procent

Har du en bil eller en anden form for motordrevet køretøj, er det i Danmark lovpligtigt at have en ansvarsforsikring tilknyttet køretøjet.

Inden en ny lov om dagsgebyrer trådte i kraft 1. januar 2019, var der omkring 50.000 uforsikrede motorkøretøjer i Danmark. Nu, omtrent et år senere, er antallet faldet med 74 procent til knap 13.000 uforsikrede biler, motorcykler, knallerter og andre motorkøretøjer.

Hos DFIM, der administrerer loven om dagsgebyr, er de tilfredse med, hvilken effekt loven har haft.

- Et fald på 74 procent på 12 måneder i antal uforsikrede køretøjer overstiger vores forventninger. Vi er glade for, at folk efterhånden forstår, at deres køretøj skal være forsikret, siger Hans Reymann-Carlsen, der er fungerende leder af DFIM, i en pressemeddelelse.

Danskerne tager for mange chancer i trafikken

Alligevel understreger DFIM, at det er uacceptabelt, at så mange stadig ikke har forsikret deres køretøj.

- Men det er ikke i orden, at der er ejere eller brugere af knap 13.000 biler, knallerter og motorcykler, der endnu kører rundt på vejene uden den lovpligtige ansvarsforsikring. Så vi må bare fortsætte arbejdet med at inddrive de dagsgebyrer, der er nødvendige, indtil der er et minimum af uforsikrede køretøjer tilbage, siger Hans Reymann-Carlsen.

Kan løbe op i millioner

I maj 2018 vedtog Folketinget en ny lov, som pålagde alle ejere eller brugere af et uforsikret motorkøretøj et dagligt gebyr på 250 kroner.

De inddrevne penge bliver brugt til at erstatte skader, som forårsages af uforsikrede køretøjer. Det betyder, at de kunder, der forsikrer deres køretøj, ikke længere over deres forsikringspræmie betaler for de skader, som motorkøretøjer uden ansvarsforsikring forvolder.

Skader, man forvolder i ens køretøj på personer eller andre ting, kan løbe op i millioner af kroner, især hvis skadelidte får personskader, som medfører invaliditet og tab af erhvervsevne.

Bliver man stoppet af politiet med et uforsikret motorkøretøj på offentlig vej, inddrager politiet nummerpladerne på stedet og udsteder en bøde på mindst 1000 kr.

