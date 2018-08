TV-kok køber monsterbil fra 007-film: 'Navnet er James, Gordon James'

Siden James Bond gang satte sig bag rattet af en Bentley 4,5 Litre fra 1931 i Ian Flemmings første bog, Casino Royale, har bilerne haft stor betydning i 007-universet.

Mange af agentens foretrukne køretøjer har fået kultstatus, og nu tyder noget på, at tendensen er ved at brede sig til de øvrige biler, som medvirker i de nyeste film.

Stjernekokken Gordon Ramsey, der er kendt fra tv-programmet Hell's Kitchen, har i hvert fald investeret i en af de Land Rover firehjulstrækkere, der bliver kørt af James Bonds ondsindede fjender i Spectre. Det skriver The Sun.

Torpederet af fly

Det nyindkøbte legetøj fremgår af kokkens Instagram-profil, hvor han har svært ved at skjule sin begejstring over bilen:

- Navnet er Bond, Gordon James, siger han grinende, mens han viser Land Roveren frem på en video.

Bilen fremstår i noget nær ny stand. Hvordan det er muligt efter en hårdhændet behandling på det store lærred - der blandt andet indebærer at blive skudt på og torpederet af et fly uden vinger - melder historien ikke noget om.

Den store Land Rover Defender er en af bare 10 identiske biler lavet specielt til filmen. Foto: Jaguar Land Rover

En mulig forklaring er ifølge The Sun, at der blev bygget 10 identiske, speciallavede modeller til filmen. Og tager man filmens dramaturgi for gode varer, så går kun to af disse endegyldigt til grunde undervejs.

Virkeligheden er dog næppe så simpel, og Gordon Ramseys eksemplar har da også angiveligt været en del af filmens skudscener.

En af 10 specialmodeller

Gordon Ramseys Land Rover har masser af ekstraudstyr, heriblandt fire offroaddæk på imponerende 37 tommer, el-spil foran og en nummerplade med den passende tekst 'P100 SPY'.

Det er uvist, hvad kokken har måtte punge ud for den firehjulstrukne filmstjerne, men det er højst sandsynligt et godt stykke over de 292.000 kroner, som en crew cab årgang 2012 kostede fra ny i Danmark.

Et identisk eksemplar fra filmen er for nylig blevet solgt på auktion for i omegnen af 1,6 millioner kroner.

