Tyske byer må forbyde dieselbiler

Den øverste forvaltningsdomstol i Leipzig har netop besluttet, at flere byer og delstater i Tyskland har grønt lys til at forbyde adgang for dieselbiler. Det skriver Stuttgarter Nachrichten

Dermed kan byer som Stuttgart, Düsseldorf og München selv bestemme, om de vil udstede kørselsforbud til dieselbiler for at forbedre luftkvaliteten i byerne, som forlangt af EU.

Bilindustrien har ventet med spænding på udfaldet af afgørelsen, og det kan nu blive vanskeligere at bevæge sig i Tyskland, hvis man har en dieselmotor i sin bil.

Striden har gået på, om byer kunne anvende nuværende retspraktis til at forbyde dieselbiler, eller om der skulle nye love til, og det har retten i Leipzig nu afgjort, at gældende ret er nok til forbuddet.

Ifølge ARD-Magazinet 'Report Mainz' viser et studie, at der er op mod 8.000 dødsfald årligt i Tyskland som følge af de udledninger af nitrogendixoid, som findes i dieselbiler såvel som benzinbilers udstødningsgasser. På verdensplan anslås antallet af døde som følge af dieselbilers udledning at ligge på over 100.000 ifølge videnskab.dk

Overgangsperiode

Det er dieselbiler med emissionsstandard Euro 5 eller dårligere samt benzinbiler med Euro 2 og dårligere, der ventes at blive berørt af forbuddet.



Dommen indeholder en overgangsperiode og en gradvis indførelse af kørselsforbud. I Stuttgart er et kørselsforbud ikke muligt før 1. september 2019. Derudover bør der være undtagelser for eksempelvis håndværkere, lyder det i dommen.

Desuden er der ikke lagt op til, at der udstedes en kompensation til ejere af dieselbiler.

Dødsstød til dieselbiler

Diesel har været et meget anvendt drivmiddel i Tyskland, og tirsdagens afgørelse kan få store konsekvenser for landets vigtige bilindustri.

Dieselkraft har været i hård modvind lige siden 2015, hvor de amerikanske myndigheder afslørede, at Volkswagen fiflede med forureningen fra dieselbiler. Flere andre bilfabrikker er siden blevet afsløret i samme sag.

Den tyske sag bliver også fulgt nøje i flere andre europæiske lande.

Det Økologiske Råd i Danmark kalder den tyske forbundsdomstols afgørelse for dødsstødet til dieselbiler.

- Det er en historisk sejr i kampen mod luftforurening, og den markerer samtidig enden for dieselbilen, siger Jeppe Juul, der er transport- og energimedarbejder i Det Økologiske Råd, i en pressemeddelelse.

Danskerne vil også gerne forbyde

For at nedsætte partikelforureningen fra dieselbilerne bakker danskerne op om, at dieselbiler ikke længere skal have lov til at køre ind i de større danske byer. Det viser en ny undersøgelse blandt godt 2.000 danskere, som Userneeds har lavet for Ingeniørforeningen, IDA.

I undersøgelsen svarer 45 procent af danskerne, at de er positive eller meget positive over for et forbud mod dieselbiler i de store byer. Kun 10 procent angiver, at de meget negative over for et forbud.

Formand for IDA, Thomas Damkjær Petersen kan godt forstå, at en stor del af befolkningen herhjemme også gerne vil have dieselbilerne ud af byerne.

- Luftforurening fra lokale kilder og ikke mindst udledning fra vejtrafikken, er jo i værste fald dødelig, og skal den grønne omstilling lykkes, kræver det et langt skarpere politisk fokus på transportområdet, ikke mindst bilparkens teknologi og miljøaftryk, siger han.

IDAs formand hæfter sig også ved, at modstanden mod et forbud ikke er ret stor, og at det billede forstærkes yderligere, når man kigge på besvarelserne fra København og omegn.

- I og omkring hovedstaden er der klart flertal for et forbud mod dieselbilerne, og meget få mener, at det er en dårlig idé. Derfor kunne dieselbilerne godt gå en svær fremtid i møde i en danske hovedstad, siger Thomas Damkjær Petersen.

Flere udenlandske storbyer som Paris, Madrid, Athen og Mexico City vil også indføre dieselfri zoner.