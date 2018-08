Tyske myndigheder: Få snydesoftwaren fjernet, eller vi klipper pladerne

Bilejere i Tyskland, der har ignoreret påmindelserne om at få bilens snydesoftware fjernet, risikerer nu at få bilen afmeldt

18 måneder. Så længe har tyske bilejere med nøglerne til en af de dieselbiler, som VW-koncernen tilbage i 2015 blev afsløret i at snyde med, haft til at få koncernens snydesoftware fjernet.

Alligevel har nogle af de berørte bilejere holdt sig væk fra værkstedet. De kører altså stadig rundt med en software under motorhjelmen, som gør bilen i stand til at reducere mængden af forurenende stoffer i udstødningen under test - og det får nu myndighederne til at sætte foden hårdt ned.

I Hamborg og München har man for første gang lavet tvungen afmelding af tre biler, fordi ejerne ikke har fået bilerne ordnet. Og lignende træk ventes myndighederne i flere delstater at gøre brug af inden længe.

Det skriver Automotive News.

KBA: Ejerne har haft rigelig tid

Efter VW's dieselsnyd blev opdaget, blev koncernen pålagt at tilbagekalde mere end 11 millioner biler på verdensplan og opdatere deres software - for egen regning vel at mærke.

Bilejerne har derfor ikke haft et økonomisk argument for at køre udenom VW-værkstedet de seneste 18 måneder.

- Tilbagekaldelsen er obligatorisk. Biler, der ikke kommer på værksted, kan på sigt blive afmeldt. Med forbehold for udgivelsesdatoen for opdateringerne har bilens ejer haft omkring et halvt år. Masser af tid til at deltage i tilbagekaldelsen, skriver den tyske transportmyndighed, KBA, i et skriftligt svar til Automotive News.

Den obligatoriske tilbagekaldelse gælder ikke kun Volkswagens egne modeller, men også biler fra flere af koncernens undermærker, heriblandt Skoda og Audi. Det skyldes, at de samme dieselmotorer er brugt på tværs af mærkerne.

Få biler med snydesoftware tilbage

I den sydtyske delstat Bayern har myndighederne ifølge mediet Automobilwoche truet med at afmelde 41 biler. Ejerne af disse har nu fået en sidste frist for at få bilen forbi et værksted, inden politiet klipper pladerne.

- Vi er i øjeblikket i gang med at skrive til ejerne, siger Steffen Keßler fra den lokale afdeling for køretøjsregistrering i Nürnberg, Bayern til mediet.

Alene i Nürnberg er der ifølge ham omkring 30 biler, der stadig kører rundt med snydesoftwaren under motorhjelmen.

Da dieselskandalen begyndte at rulle for tre år siden, kom det frem, at der i Tyskland alene var i omegnen af 2.460.000 biler, der havde snydesoftwaren installeret. Ifølge den tyske transportmyndighed havde 95 procent af disse biler i begyndelsen af juni fået fjernet softwaren som led i tilbagekaldelsen.

