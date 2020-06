Tyskland kræver ladere til elbiler på ALLE tankstationer

Nu skal der etableres ladefaciliteter på tankstationer i Tyskland for at få flere til at vælge en elbil

Flere skal købe elbiler i Tyskland, mener myndighederne. Både for miljøet og for at få gang i økonomien igen oven på covid-19-epidemien. Et af midlerne til at få flere tyskere til at vælge elbiler som deres næste bil er skærpede krav til, hvordan tankstationer er indrettede.

Således vil der blive stillet krav om, at der på alle tankstationer etableres ladestandere til elbiler.

Det skriver Reuters.

Målet er, at de mange ladestandere skal være med til at fjerne en potentiel rækkeviddeangst hos forbrugerne og øge efterspørgslen på elbiler som en del af landets økonomiske genopretningsplan på 130 milliarder euro.

Initiativet skal ifølge Reuters give et 'betydeligt' løft i efterspørgslen på elbiler sammen med den økonomiske genopretningsplan, som også indeholder højere skatter til ejere af store SUV'er med forbrændingsmotorer.

En del af planen for at få flere tyskere til at købe elbiler er desuden, at købere af elbiler vil få en rabat på 6000 euro, som finansieres af staten. Det er en fordobling sammenlignet med den tidligere præmie.

Tysklands meddelelse følger en fransk plan for at øge salget af elbiler, der blev annonceret af præsident Macron i sidste uge.

Få elbiler

I Tyskland udgør elbiler en meget lille del af den samlede bilpark. Sidste år udgjorde elbiler 1,8 procent af nybilsalget, mens diesel- og benzinbiler udgjorde henholdsvis 32 og 59,2 procent.

Derfor vækker initiativet, der skal sikre flere elbilejere i Tyskland, glæde.

- Det er en meget klar forpligtelse til batteridrevne køretøjer og etablerer elektrisk mobilitet som fremtidens teknologi, lyder det fra energilagringsspecialisten Mobility House, hvis investorer blandt andre tæller Daimler og Renault-Nissan-Mitsubishi-alliancen, ifølge Reuters.

- Internationalt placerer dette Tyskland i den ledende gruppe af understøttelse af elbiler, lyder det.

I marts 2020 har Tyskland 27.730 ladestationer ifølge BDEW, som er den tyske organisation for energi- og vandindustrien.

Det anslås, at der for at kunne komme en masseudbredelse af elbiler i Tyskland skal være 70.000 ladestationer og 7000 hurtigladestationer.

