Tyskland skruer bissen på over for bilister

Syd for grænsen skal det være dyrere at være til fare for sine medtrafikanter.

Fra og med 28. april har Tyskland skruet op for bødestraffen for en lang række forseelser i trafikken, skriver FDM.

Blandt andet fartsyndere må vænne sig til at grave ekstra dybt i lommen, ligesom der venter en måneds kørselsforbud, hvis man overskrider den tilladte hastighed med 21 km/t eller mere i de tyske byer. Dette gælder også udenlandske bilister.

Bliver man taget i at køre uden gyldigt miljøzonekort, skal man have 100 euro op af lommen, hvor man tidligere kunne nøjes med 80 euro.

Også bøderne for ulovlig parkering får et nøk opad i denne størrelsesorden.

Bøderegn: 2400 danskere knaldet i Tyskland

Pas på cyklisterne

En anden ændring i de tyske færdselsregler er, at bilister nu kan blive straffet med bøde, hvis ikke de lever op til eksakte afstandskrav, når de overhaler cyklister.

For eksempel bliver det et lovkrav, at man i byen skal holde 1,5 meters afstand til cyklister, mens det lovmæssige gab mellem bil og cykel på landet bliver 2 meter. På enkelte strækninger vil der tilmed blive indført forbud mod at overhale cyklister og små scootere, hvilket vil blive markeret med et nyt vejskilt.

Tiltagene giver god mening, mener FDM, bilejernes forening i Danmark.

- Man skal huske, at tyske byer ikke har samme gode cykelinfrastruktur som danske. Mange steder har man slet ikke cykelstier. Andre steder er de kun tegnet op med en linje på kørebanen, lyder det fra juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange, på fdm.dk.

Også i Danmark har det været på tale at indføre afstandskrav til cyklister.

Spørger man FDM, er der dog ingen grund til at følge i sporet på vores tyske naboer.

- Selvom det er velment, er det ikke noget, FDM støtter. Dels skal man ifølge færdselsloven allerede i dag holde tilstrækkelig afstand ved overhaling, dels er et præcist afstandskrav noget nær umuligt for bilister at vurdere i fart og umuligt for politiet at håndhæve, siger Dennis Lange.