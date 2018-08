Tyve kendt som 'Corsa-kannibalerne' stjæler fronten på populær minibil

10 minutter. Mere tid behøver tyvene angiveligt ikke for at slå hul i ruden, åbne motorhjelmen og skrue hele fronten af en Vauxhall Corsa, der ud over logoet er identisk med en Opel Corsa.

Med sig tager tyvene motorhjelm, forlygter, kofanger og kølergrill, og det er tilsyneladende så gode varer, at de bliver ved. I Storbritannien er problemet så stort, at man taler om fænomenet 'Corsa kannibaler'. Det skriver The Sun.

Alene i byen Solihull uden for Birmingham har man ifølge det lokale politi oplevet syv af de mystiske tyverier inden for den seneste uge.

Ingen ved hvorfor

Fænomenet menes ifølge Sky News at være begyndt tilbage i 2013, hvor intet mindre end 500 Corsa-modeller fik afmonteret deres frontparti.

Men selv om britiske bilejere altså har været plaget af tyverierne i fem år, er der fortsat ingen, der med sikkerhed kan sige, hvorfor tyvene har udset sig lige netop Corsaen og ikke mindst dens front.

En teori er, at tyvene går efter bilmodellen, fordi den er populær blandt yngre bilister. Her er ræsonnementet, at de er i større risiko for at køre galt end andre aldersgrupper og derfor kan få behov for reservedelene.

Se også: Britisk luksusbil vil ikke stå ved sig selv: Opfinder 'bagsædeskjuler'

Vauxhall: Ingen brister

En talsperson for Vauxhall hæfter sig over for Sky News også ved netop reservedelene. Bilens popularitet gør efterspørgslen efter reservedele høj, mener han, og afviser til gengæld, at der skulle være nogle 'design- eller sikkerhedsmæssige' brister ved bilen.

- Hvis en tyv er målbevidst nok, kan han stjæle dele fra alle bilmærker, siger han til Sky News.

Britiske Corsa-ejere rådes nu til at parkere deres biler tæt på en mur, lygtepæl eller et overvågningskamera.

Se også: Et slag for klimaet: Her vil politikene udfase varevogne i byerne