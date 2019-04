Uber: De førerløse biler er langt væk

Forventningerne til fremtiden er store.

Det er en sandhed, der gør sig gældende inden for mange områder. Men sjældent er perspektiverne talt så højt op, som det er tilfældet med selvkørende biler.

I årevis har en perlerække af verdens største teknologivirksomheder solgt deres visioner om en førerløs fremtid til håbefulde investorer, der til gengæld har pumpet milliarder og atter milliarder af kroner i udviklingen af den første generation af førerløse køretøjer.

Og mens fremskridtene trods alt er målbare - allerede nu testkøres selvkørende biler i hobevis adskillige steder i verden - er der alligevel lange udsigter til en fuldt førerløs fremtid. Sådan lyder det ifølge Reuters i en ny udmelding fra teknologigiganten Uber, der er blandt de virksomheder, der investerer tungt i den nye teknologi.

- Selvkørende biler kommer til at være en del af vores liv. Spørgsmålet om, hvornår det sker, er bare ikke sikkert endnu, siger Raquel Urtasun, der er chefforsker i Ubers Advanced Technologies Group, ifølge nyhedsbureaet.

- Det vil tage lang tid, før det kan skaleres op, tilføjer hun.

Bilejerskab vil være fortid

Raquel Urtasun talte ved et Reuters-arrangement i New York tidligere på ugen. Her gik snakken især på spørgsmålet om den førerløse fremtid og på de potentielle udfordringer, Uber står overfor, når de om ganske kort tid skal børsnoteres.

- Vi bevæger os alle mod en model, der fokuserer på delebiler. Og formentlig vil der i fremtiden ikke længere være nogen, der siger ’Jeg ejer en bil’, siger hun ifølge Reuters.

Det betyder dog ifølge forskerchefen ikke, at de førerløse biler er lige på nippet til at vælte de almindelige bilister af pinden på vejene.

- Hvad der er tydeligt er, at der inden for de næste 10 år vil være et mix af begge, siger Raquel Urtasun ifølge mediet.

Uber vil være 800 mia. værd

Uber har de seneste år har gjort store fremskridt med deres selvkørende biler. Virksomheden mødte dog stor modstand efter en af deres testbiler påkørte og dræbte en fodgænger i den amerikanske delstat Arizona i marts sidste år.

Måske derfor gjorde Raquel Urtasun en pointe ud af at understrege, at Uber vil prioritere sikkerheden, selv om de samtidig ønsker at rejse store beløb fra håbefulde investorer.

Ved den kommende børsnotering søger Uber en værdiansættelse på op mod 800 mia. kroner – betydeligt mere end de godt 500 mia., koncernen blev værdisat til ved sidste investorrunde.

