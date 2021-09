Udskældt biltype får markant forbedring

Er plug-in hybrider så grønne, som de i virkeligheden præsenteres som? Det spørgsmål er blevet debatteret flittigt hen over de seneste uger. Svaret skal nok delvist findes i, hvordan bilerne bliver brugt.

Nu er Volvo klar med en nyhed, der i hvert fald kan gøre det lettere for ejerne at køre mere grønt i deres plug-in hybrider.

Volvo har nemlig en ny forbedret plug-in hybrid-drivlinje klar på 60- og 90-modellerne, og det betyder, foruden flere hestekræfter fra elmotoren, at den elektriske rækkevidde forbedres markant på modellerne.

- Vi skriver 2021, og folk skal ikke længere være afhængige af fossile brændstoffer, når de pendler, siger Henrik Green, teknologichef hos Volvo Cars.

- Vores nye plug-in hybrider leverer den elektriske rækkevidde, der er nødvendig i langt de fleste menneskers hverdag, siger han.

Ifølge norsk TV2 betyder den forbedrede hybrid-drivlinje, at for sedanen S60 forlænges den elektriske rækkevidde fra 59 km til 91 km, mens rækkevidden på stationcaren V90 går fra 56 km til 87 km. For V60 forlænges rækkevidden fra 55 til 88 km. For SUV'erne hedder rækkevidden nu 79 km og 68 km for XC90 mod henholdsvis 53 og 50 km tidligere.

Den udvikling er ifølge Volvo, som har en ambition om at være et 100 procent elektrisk mærke i 2030, med til at retfærdiggøre plug-in hybrider som en overgangsløsning.

- Plug-in hybrider er vigtige, da de ofte er et springbræt for mange bilister, før de køber en fuldelektrisk bil, siger Henrik Green.

- Vi mener, at denne opgradering vil demonstrere det potentiale, der findes i plug-in hybriderne, når den elektriske rækkevidde øges, siger han.