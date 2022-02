Udskældte biler er mest for jyderne

På det seneste har de opladelige hybridbiler, plug-in hybriderne, været genstand for stor politisk debat.

Særligt i de to forgangne år har der været fuld fart på salget af plug-in hybrider her i Danmark, og det har fået debatten til at blusse op om, hvorvidt biltypen er så grøn, som den nu også bliver gjort til.

Nu viser nye tal, at det især er i Jylland, at plug-in hybrider er populære.

Det oplyser Danmarks Statistik.

Over 35.000 familier har anskaffet sig en plug-in hybrid i 2020 og 2021, og det svarer til 16,4 procent af alle de familier, der har anskaffet sig ny bil i perioden.

Særligt i dele af Vestjylland og på det sydlige Fyn er plug-in hybrider et foretrukkent valg, for her har over 20 procent af de nye biler i perioden været opladelige hybrider.

Artiklen fortsætter under grafikken ...

Hos Danmarks Statistik peger de på, at en mulig forklaring på, hvorfor plug-in hybrider i disse områder er populære, skal findes i ladeinfrastrukturen.

'En lavere dækning i landets vestlige dele kan have tilskyndet køberne til at vælge en 'sikkerhedskombination' med el og fossil frem for ren eldrift,' lyder vurderingen fra Danmarks Statistik.

Mens plug-in hybriderne er mest populære i det jyske og på Fyn, viser tallene, at elbiler er mest populære i Nordsjælland.

I fjor udgjorde plug-in hybriderne 23 procent af det samlede salg af nye biler, mens de rene elbiler stod for 14 procent af salget.

Den mest populære plug-in hybrid i år 2021 blev Ford Kuga med 5641 nye eksemplarer, foran Peugeot 3008 med 2761 eksemplarer.