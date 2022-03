Udskældte hybridbiler har fået milliardrabat

Rabatten på plug-in hybrider viser sig at være langt større, end hvad Skatteministeriet hidtil har regnet med.

I 2021 blev der solgt 38.559 nye plug-in hybridbiler herhjemme, og de har fået en samlet skatterabat på 7,5 milliarder kroner. Det svarer til en gennemsnitlig rabat for hver eneste plug-in hybrid på 195.800 kroner.

Det fremgår af et svar fra Skatteministeriet til Folketingets Skatteudvalg, skriver Information.

For under et år siden, i maj 2021, vurderede Skatteministeriet ellers, at rabatten var på gennemsnitligt 108.700 kroner pr. plug-in hybrid, hvilket ville have resulteret i en samlet skatterabat på lige over fire milliarder kroner i 2021.

Resultatet er dog landet noget højere på de 7,5 milliarder kroner.

Er de grønne?

Udfordringen med skatterabatten på plug-in hybrider er, at de måske slet ikke er så grønne, som de er blevet gjort til. Afgiftsrabatten fås ved plug-in hybrider, som officielt udleder mindre end 50 g. CO2 pr. km., men både danske og internationale undersøgelser har vist, at det kniber gevaldigt med at få bilerne til at køre så grønt.

En undersøgelse fra Vejdirektoratet har eksempelvis vist, at plug-in hybrider i mange henseender er lige så forurenende som konventionelle benzin- og dieselbiler.

Fra årsskiftet er plug-in hybrider steget i afgift, og det har udmøntet sig i, at salget af elbiler i årets to første måneder har overhalet salget af nye plug-in hybrider.

Information har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet, men uden held.