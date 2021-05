Udviklet af Formel 1-kørere: Nu kan bilen købes i Danmark

Hvis du vil have en helt speciel Alfa Romeo med blåt racerblod i årerne og med Formel 1-kørerne Kimi Räikkönen og Antonio Giovinazzi som nogle af udviklerne, er der nu gode nyheder.

For de første motorjournalister får i disse dage lov at prøvekøre de første eksemplarer af Alfa Romeo Giulia GTA og track day-udgaven GTAm. Og nu oplyser Alfa Romeo Danmark, at man kan købe den hårdkogte Alfa Romeo herhjemme, selvom den kun skal bygges i 500 eksemplarer.

Giulia GTA tager udgangspunkt i den almindelige Giulia Quadrifoglio, men for at gøre den mere sportslig er vægten reduceret ved brug af kulfiber og komposit. Det betyder, at Giulia GTA vejer 100 kg mindre end Quadrifoglio.

Samtidig har Giulia GTA fået flere kræfter end Quadrifoglio med en opgraderet udgave af Alfa Romeos 2,9-liters V6-motor med to turboer, der yder 540 hk. Ved hjælp af Launch Control kan Giulia GTA accelerere fra 0-100 km/t på 3,6 sekunder.

Finske Kimi Räikkönen har været med til at udvikle bilen. Foto: Alfa Romeo

Man kan tydeligt se, at der er tale om en meget potent bil. Foto: Alfa Romeo

Formel 1-hjælp

Den nye Giulia GTA blev præsenteret for et år siden i anledning af Alfa Romeos 110-års fødselsdag, og modellen er en hyldest til den legendariske Giulia Sprint GTA fra 1965.

Alfa Romeos to Formel 1-kørere, Kimi Räikkönen og Antonio Giovinazzi har med testkørsler og anvisninger medvirket til udviklingen af især bilens aerodynamik og køreegenskaber.

Prisen uden moms og afgift starter ved 1.066.780 kr. for Giulia GTA og 1.096.620 kr. for GTAm. Den forventes leveret til de danske kunder i årets tredje kvartal.