Uenige i konklusionen: Tesla vil anke dom

Efter 30 Tesla-ejere i Norge af domstolen 'Forliksrådet' er blevet tilkendt 136.000 norske kroner hver efter at have klaget over deres Model S'ere, melder den amerikanske bilgigant nu ud, at de ikke er enige i Forliksrådets konklusion og agter at anke dommen.

Det skriver Tek.no.

- Vi er ikke enige i konklusionen, og har begæret sagen genoptaget for få den behandlet på en ordentlig måde, siger Even Sandvold Roland, som er kommunikationschef hos Tesla i Norge, til Tek.no.

Tesla blev i Forliksrådet, som er den laveste domstol for civile sager i Norge, dømt uden at være til stede, og kommunikationschefen fortæller til det norske medie, at bilproducenten ikke var bekendt med sagen.

- Det, som er sket, er, at vi ikke har været bekendt med forligsklagen eller fristen for svar, og Forliksrådet afgjorde derfor desværre sagen som en fraværdsdom, siger Even Sandvold Roland.

Over for Tek.no oplyser kommunikationschefen, at de er ved at undersøge, hvem der er ansvarlig for, at Tesla ikke har været bekendt med forligsklagen, og hvad der er sket.

Potentiel milliardregning

Kort fortalt handler sagen om, at en række Tesla-ejere efter en software-opdatering i 2019 har oplevet dårligere rækkevidde fra batteriet og langsommere opladning.

I Forliksrådet er Tesla blevet dømt til at skulle betale de 30 ejere 136.000 norske kroner hver, og i Norge er Model S i årgangene 2013-2015, som sagen handler om, blevet solgt i over 10.000 eksemplarer, så hvis alle ejere indleder en sag mod selskabet, kan det koste Tesla over en milliard norske kroner.

Vi har nok ikke hørt det sidste i denne sag.