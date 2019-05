Uheldig forhandler: Tyve stjæler dæk for 800.000 kroner

Et ukendt antal tyve formåede i sidste weekend at køre med dæk og fælge fra 31 salgsklare biler

Det var et opsigtsvækkende og kedeligt syn, der mødte en Chevrolet-forhandler fra Louisiana, da han mødte ind på arbejde i sidste weekend.

Foran udstillingslokalet var 31 biler nemlig blevet klodset op og frataget både dæk og fælge. Et ukendt antal tyve var i nattens løb gået efter de i alt 124 dæk på både personbiler og pickupper, og det eneste, de havde efterladt sig, var træklodserne under bilerne og en enkelt donkraft.

Foruden selvfølgelig et værditab for forhandleren på op mod 120.000 dollar - svarende til 800.000 kroner. Det skriver mediet Motor1, der citerer et opslag, som det lokale politi har lavet på Facebook.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Se også: Britisk ikonbil flytter til Slovakiet

Politiet: Langtfra amatører

Politiet regner med, at det har taget tyvene flere timer at fjerne de mange dæk og fælge fra forhandlerens biler.

Det er imidlertid svært at sige med sikkerhed, hvor lang tid de brugte, og hvor mange de var om det, for tyvene var særdeles snu undervejs.

- På dette tidspunkt i efterforskningen lader det til, at tyvene langtfra var amatører. De besejrede låse, alarmer, videoovervågning og gik så langt som til at manipulere lyset på parkeringspladsen, så de kunne arbejde i ly af nattens mørke, skriver Slidell Politi på Facebook.

Kun to gange i løbet af natten blottede tyvene sig på videoovervågningen. Det skete første gang omkring klokken tre, da to personer pludselig dukkede op, klippede låsen på en port og lod en varebil køre ind.

Næste gang, overvågningen fangede den kriminelle aktivitet, var 40 minutter efter, da varebilen kørte væk fra forhandleren igen.

Det er dog ikke nok til at ændre på, at politiet stort set er på bar bund i sagen. Ejeren af bilforhandleren har af samme grund udlovet en dusør på 25.000 dollar (cirka 165.000 kroner) til den, der kan bidrage med informationer, som kan lede til tyvenes anholdelse.

Se også: Trods hærværk: Stærekasser har blitzet over 37.000 gange