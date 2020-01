Uhyggeligt sammenstød: Politi deler skrækvideo for at advare trafikanter

Politimyndigheden i nordengelske South Yorkshire har offentliggjort en skræmmende såkaldt dash-cam optagelse fra en ulykke med det formål at advare andre trafikanter.

Det skriver BBC.

I videoen, som du kan se over artiklen, kommer en 41-årig bilist kørende i sin Subaru på en øde landevej med en fart på cirka 110 km/t, da bilisten i et venstresving ikke formår at holde bilen i venstre vognbane, som man skal i England.

I stedet ender bilisten i modsatte vognbane, hvor en motorcyklist kommer kørende direkte imod fronten af bilen uden chance for at undvige.

Videoen viser, hvordan bilisten kører frontalt ind i motorcyklisten, som bliver slynget af motorcyklisten og sendt hen over bilen.

Motorcyklisten slipper på mirakuløs vis ulykken med livet i behold, men brækkede ryggen, håndleddet og brystbenet.

Ifølge politiet blev den 35-årige motorcyklist reddet af det beskyttelsesudstyr, han bar. Det inkluderede blandt andet en dragt med indbygget airbag.

- Brug udstyr

South Yorkshire Police oplyser, at de med tilladelse fra motorcyklisten deler videoen for at minde motorcyklister om at bruge det rigtige sikkerhedsudstyr.

- Du kører måske på en sikker måde, men det betyder ikke, at alle andre også gør, siger Phil Carson, politibetjent ved South Yorkshire Police, ifølge BBC.

- Sørg for, at du bruger det rigtige udstyr. Det koster måske meget, men uden det kan dit liv være i fare, siger han.

Ved Sheffield Crown Court indrømmede bilisten at have forårsaget alvorlig personskade ved farlig kørsel. Han blev idømt en fængselsstraf på 16 måneder og et treårigt kørselsforbud.