Ujævn asfalt erstattes på travl motorvej

Har man kørt på Fynske Motorvej for nyligt, har man sikkert glædet sig over, at der mellem Odense V og Gribsvad er kommet seks spor frem for fire, efter arbejdet med udbygningen af motorvejen blev afsluttet i december 2020. Men man har måske også lagt mærke til, at asfalten på den udbyggede motorvej har været noget ujævn.

Det bliver der nu lavet om på, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Mandag 17. maj går asfaltmaskinerne i gang med at lægge klimavenlig asfalt på strækningen, og vejarbejdet vil vare i cirka otte uger og bliver afviklet i både dag- og nattetimerne.

- Udbygningen af motorvejen på etapen mellem Odense V og Gribsvad gøres nu helt færdig med det sidste slidlag, der får kørekomforten i top. De seneste seks måneder har trafikanterne kørt på en noget ujævn belægning. Det råder vi bod på over de kommende to måneder, hvor vi udlægger en klimavenlig belægning, siger Robin Højen Madsen, projektchef i Vejdirektoratet.

Påvirker trafikken

Vejdirektoratet oplyser, at trafikken vil blive omlagt i dagene op til Kr. Himmelfart, og at det kommer til at påvirke rejsedagene i forbindelse med Kristi himmelfartsferien.

I dagtimerne vil der være to spor med 80 km/t. I aften- og nattetimerne, mellem kl. 19 - 05, hvor arbejdet primært udføres, bliver der ét spor farbart og 80 km/t.

- Der bliver færre kørespor og lavere hastighed, som bør tages med i planlægningen af en eventuel rejse på tværs af Danmark, skriver Vejdirektoratet.

På strækningen mellem Nørre Aaby og Gribsvad er Vejdirektoratets entreprenør desuden i gang med at udbygge motorvejen, så der også her bliver seks spor.