Ultimativ familiebil i ny udgave

Hvis man har mange børn, må en Volkswagen Multivan være en af de største automobile drømme, og nu er den drøm klar i en ny aftapning.

Multivan er som bekendt personbiludgaven af kassevognen Transporter, og nu har VW lanceret en ny version af Multivan, som ifølge den tyske bilgigant selv forener DNA'et fra modellens forgængere med nytænkning og moderne teknologi.

Konkret betyder det, at Multivan nu for første gang kommer som plug-in hybrid, så man eksempelvis kan køre 100 procent elektrisk, når man befinder sig i en by.

Alle Multivan-modeller er desuden udstyret med Volkswagens DSG-dobbeltkoblingsgearkasse som standard.

For første gang er Multivan baseret på VW's såkaldte MQB-platform, ligesom den nye Caddy også er.

Det vil formentlig betyde, at den nye Multivan i højere grad kører som en almindelig personbil.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Den nye Multivan er op til 25 procent lettere end forgængeren. Foto: Volkswagen

Særligt designet bagtil er anderledes end på forgængeren. Foto: Volkswagen

I kabinen har Volkswagen skruet op for udstyrsniveauet og teknologien. Foto: Volkswagen

Her er der plads til de mange personer, som Multivan kan rumme. Foto: Volkswagen

Rummelig gigant

Plads er altafgørende i en Multivan, og her kan den nye rumme syv personer og op til 4053 liter bagageplads, så man både kan have hele storfamilien og bagagen med.

Nyt er et bord i passagersektionen, som kan flyttes mellem alle sæderækker og anvendes som midterkonsol mellem forsæderne.

Volkswagen har endnu ikke de endelige priser klar på den nye Multivan, men de oplyser dog, at det forventes, at plug-in hybridversionen, som hedder Multivan eHybrid, får en startpris på under 500.000 kr.

Den nye Multivan introduceres på markedet i anden halvdel af 2021, og den kommer i to karrosserivarianter - standard og i en lang version.