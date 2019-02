Undgå disse fejl når du kører på skiferie

Forbered dig på det værste, pak varmt tøj og kaffe i bilen - og lad være med at tanke hjemmefra!

Næste uge står i rekreationens tegn. Det er årets syvende uge, og for hundredtusindvis af danskere er det lig med skiferie.

For mange kan tiden på løjperne dog hurtigt blive overskygget af trivielle og mindre sjove ting, der kan stjæle overskuddet. Går bilen eksempelvis i stå midt i den norske ødemark, kan det hurtigt blive en hård prøvelse for selv den mest ferieklare familie.

Og skal man tro assistancefirmaet SOS International, der hvert år hjælper tusindvis af danskere i nød, sker det overraskende tit. Danskerne begår nemlig de samme fejl igen og igen, fordi de ikke forbereder sig selv - og deres biler - godt nok til turen.

- Det er mange af de samme assistancer, vi udfører for danskerne hvert år, siger Jan-Petter Schøyen, stationsleder hos SOS International i Oslo, i en pressemeddelelse.

Langt mellem tankstederne

I cirka halvdelen af alle tilfælde rykker firmaet ud til biler, der ikke kan starte, fordi bilens batteri har givet op i kulden.

- Derfor anbefaler vi, at batteriet er fuldt opladt, når bilen parkeres ved ankomst. Desuden er der mange steder mulighed for at holde i opvarmet parkering. Det er i hvert fald en sikker løsning, siger Jan-Petter Schøyen i pressemeddelelsen.

Norge er en af danskernes absolutte favoritdestinationer, når skiferien står for døren. Hvert år pakker titusindvis af pisteglade danskere bilen og drager mod populære destinationer som Trysil, Hemsedal og Hafjell i de norske fjelde.

Men mange glemmer, at den norske natur kan være meget anderledes end den danske. Derfor ender nogle uheldige bilister altid i ærgerlige situationer, når bilen går i stå i ingenmandsland, hvor temperaturerne kan være drabeligt lave.

- Særligt de lange stræk over vores højsletter i sne og lave temperaturer kan skabe problemer. Der kan være utroligt langt til den nærmeste tankstation, så vi anbefaler at fylde både brændstof og sprinklervæske på bilen, før man kører ud på de dele af køreturen, siger Jan-Petter Schøyen i pressemeddelelsen.

Varmt tøj og termokande

Derudover anbefaler han, at man altid pakker bilen godt, inden man kører ud i det norske landskab. Varmt tøj i kabinen, en fyldt termokande, mad og en ekstra strømforsyning til telefonen er alle ting, der kan redde liv og humør, hvis det værste skulle ske.

Endeligt har Jan-Petter Schøyen et konkret råd til de danskere, der kører i dieselbiler: Lad være med at fylde tanken i Danmark.

Den norske diesel er nemlig tilsat additiver, der forhindrer brændstoffiltret i at stoppe til. Tanker man i Norge, kan man dermed undgå, at dieselen fryser så meget, at bilen skal på værksted.

