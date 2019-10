Undgå p-bøder: Derfor skal du være ekstra opmærksom i weekenden

Efteråret er over os, og snart er det officielt vintertid. Det betyder, at det er tid til at stille uret og huske p-skiven

Natten til søndag 27. oktober stiller vi urene en time tilbage til vintertid, eller normaltid. Er du bilejer, er der god grund til at være opmærksom på, om din elektroniske p-skive skal indstilles, eller om den klarer opgaven selv.

Er du ikke opmærksom, så kan det koste dyrt.

Mange bilister glemmer desuden at få indstillet uret i bilen med det samme og får så sat p-skiven forkert, når de parkerer. Mange er måske heller ikke klar over, at ikke alle elektroniske p-skiver automatisk indstiller tiden, som vi er vant til, at f.eks. mobiltelefonen gør det. Nogle af de elektroniske p-skiver gør dog, og det afhænger af modellen, så du skal sørge for at holde øje selv.

Det kan nemlig blive dyrt at glemme p-skiven. Derfor håber de hos Q-Park, at bilister sørger for at tjekke deres ure i bilen og i de elektroniske p-skiver søndag. Det oplyser Q-Park i en pressemeddelelse.

- Vores job er at fjerne eller mindske misbruget af p-pladserne dér, hvor vi er blevet bedt om at føre opsyn. Det kan vi kun gøre ved at tjekke, om bilernes p-skiver er indstillet rigtigt. P-vagterne har kun bilens p-skive at forholde sig til, når de skal kontrollere, om en bil har ret til at holde på p-pladsen, siger Alex Pedersen, direktør i Q-Park, i pressemeddelelsen.

Eget ansvar

Det er bilejernes eget ansvar at sørge for, at den elektroniske p-skive er korrekt indstillet, så hvis du glemmer det og får en bøde, er der ikke noget at gøre.

Du kan tjekke din elektroniske p-skive, når du første gang parkerer søndag morgen. Alternativt kan du kigge i brugsanvisningen for at få svar på, om den selv indstiller til normaltid.

Alex Pedersen understreger, at skiftet til vintertid ikke betyder, at der er flere p-vagter på arbejde på søndag.

- Q-Park har præcis samme bemanding den 27. oktober som på alle andre søndage, siger Alex Pedersen.

