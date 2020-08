Unge bilister vil skifte bil ofte

Er du under 30 år og bosiddende i hovedstadsområdet, er sandsynligheden for, at du vil skifte bil ofte større.

Hver femte danske bilist under 30 år ønsker at skifte bil inden for 12 måneder. Det viser en undersøgelse foretaget af YouGov på vegne af udlejningsselskabet Avis Danmark. Undersøgelsen viser samtidig, at 38 procent af de mandlige danske bilejere gerne vil skifte bil inden for de næste tre år, og at det ofte er dem, der bor i hovedstadsområdet, der vil skifte bil ofte.

Det oplyser Avis Danmark i en pressemeddelelse.

Engang var det sådan, at langt de fleste, som havde adgang til egen bil, var bilejere - altså de havde købt bilen selv. Sådan er det ikke længere. I dag kan man lease, minilease, flexlease, langtidsleje og have bil på abonnement.

De mange nye fleksible måder at have bil på har givet danske bilister appetit på at skifte bil oftere end før. Det viser undersøgelsen, hvori 20 procent af bilisterne i aldersgruppen 18-29 år tilkendegiver, at de - ideelt set - vil skifte til en anden model eller en nyere bil mindst én gang om året.

- Mange danske bilister - især de yngre - har fået øjnene op for de nye og mere fleksible alternativer til ejerskab og traditionel leasing. Udviklingen bevæger sig i retning af at have adgang til den type transport, der matcher skiftende behov. Det betyder, at vi i dag skifter bil relativt ofte, hvilket står i kontrast til at eje bilen, siger Andrew Smith, General Manager hos Avis Danmark.

Til sammenligning ønsker kun syv procent af det samlede antal adspurgte bilister at skifte bil inden for 12 måneder.

Se også: Denne model er danskerne helt vilde med

Mænd vil skifte oftere

Ifølge undersøgelsen er mænd langt mere interesserede i at skifte bil end kvinder. Flere end hver tredje (38 procent) mandlige bilist vil skifte bil inden for tre år, mens det kun gælder 17 procent af kvinderne.

Samtidig viser undersøgelsen, at bilister i hovedstadsområdet er mere interesserede i at skifte bil end bilisterne i resten af landet.

17 procent af bilisterne i hovedstaden vil gerne skifte bil hvert år eller hyppigere. Kigger man på resten af Sjælland, er det blot fire procent. Rettes blikket mod Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland, ligger tallene på henholdsvis fem, seks og syv procent.

- Bilister i hovedstaden har formentlig mere skiftende behov end bilister i resten af landet. I én periode er en mindre bil til bykørsel mere attraktiv, fordi den er sikker og nem at komme rundt med. Men om sommeren, og når familien skal på kør-selv-ferie eller weekendtur i det danske land, er en større bil mere bekvemmelig, siger Andrew Smith.

Se også: Danskerne er vilde med denne elbil: Nu får den længere rækkevidde