Unge får tårnhøje forsikringspriser

Unge skal betale langt mere i bilforsikring i forhold til de øvrige aldersgrupper, bekræfter ny opgørelse.

Tallene stammer fra sammenligningsportalen Samlino.dk, der har lavet et udtræk af gennemsnitspriserne på de tilbud, som 100.000 brugere har fået fra forsikringsselskaber via portalen, fordelt på seks forskellige aldersgrupper.

Resultatet viser, at det er markant dyrere at forsikre bil, når man er ung. Således får unge mellem 18 og 25 år gennemsnitligt et pristilbud på bilforsikringer på 13.913 kroner. Næsthøjeste pristilbud får de 26-35-årige, for her ligger gennemsnittet på 5887 kr.

Det laveste gennemsnitlige pristilbud får de +66-årige, hvor gennemsnittet ligger på 3292 kr.

Her kan du se gennemsnittet på tilbuddene på bilforsikringer i de forskellige aldersgrupper. Grafik: Samlino

Ældre får flere skader

Selvom de unge altså står til at skulle betale væsentligt mere for deres bilforsikringer, hvis de takker ja til tilbuddene, er det faktisk de ældre, der laver klart flest skader i bilerne.

Tallene viser således, at der er 50 procent flere skader blandt de ældste i forhold til blandt de 26-35-årige.

De unge mellem 18 og 25 år er ikke med, da de ikke har haft syv år til at køre i, som er det udgangspunkt, Samlino har haft i opgørelsen.

De 26-35-årige har indtastet, at de over de seneste syv år gennemsnitligt har haft 0,24 skader. For de 36-45-årige ligger tallet på 0,28, mens det ligger på 0,29 for de 46-55-årige og de 56-65-årige.

For de ældre over 66 år ligger det gennemsnitlige antal indtastede skader over de seneste syv år på 0,36.