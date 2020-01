Unge hopper på taget af Jaguar og Tesla: Sandheden undrer politiet

Syd- og Sønderjyllands Politi fik mandag eftermiddag en anmeldelse om, at en gruppe af unge mennesker var i færd med at begå hærværk på flere dyre biler ved blandt andet at hoppe rundt på en Jaguar og en Tesla.

Politiet rykkede derfor ifølge JydskeVestkysten ud til en parkeringsplads ved en 7-eleven i Rødekro.

Da politiet kom frem, kunne de konstatere, at der rigtigt nok var en gruppe unge mennesker, som var i færd med at hoppe på tagene af en Jaguar og en Tesla. Men der var ikke tale om hærværk.

- Det viste sig at være deres egne biler, og de var ved at optage en film til Youtube, siger politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi til JydskeVestkysten.

I et opslag på Twitter fra mandag beskriver Sydjyllands Politi sagen med en vis ironisk distance til de unges noget alternative brug af deres biler.

- Patrulje sendt til anmeldelse om personer, der hoppede rundt på biler. Viste sig at være unge, som i deres visdom og respekt for værdier og miljø havde fået den fremragende idé at lave buler på deres Tesla & Jaguar alene for at kreere en Youtube-film, skriver Sydjyllands Politi i Twitter-opslaget.

Opslaget om de unges Youtube-film på Twitter afføder flere stærke reaktioner fra brugerne på det sociale medie.

- Idioti, skriver en bruger.

- Hvis de er vores fremtid, er klimaet måske ikke den største trussel, skriver en anden.

Nogle mener dog også, at de unge skal have lov at gøre, hvad de vil.

- Hvis det er deres, er det vel ok, skriver en bruger blandt andre.

