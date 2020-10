Unge indrømmer unoder i trafikken: Alt for høj risiko

Mange unge tager for store chancer i trafikken og indrømmer desuden, at de har risikobetonet adfærd, når de sidder bag rattet.

Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik, oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

I undersøgelsen er respondenterne blevet spurgt til, hvor ofte de skriver på telefonen - feks. skriver sms, mails, søger musik eller adresser m.v. - mens de kører bil, og her svarer 32 procent af de unge mellem 17 og 24 år, at det gør de meget ofte, ofte eller engang imellem. Til sammenligning gælder det kun otte procent af de 40-60-årige.

Desuden svarer 14 procent af de unge mellem 17 og 24 år, at de inden for det seneste år har kørt bil, selv om de måske har drukket mere end det tilladte. For de 40-60-årige er andelen fem procent.

- Når unge kommer alvorligt til skade i trafikken, sker det ofte, fordi de tager flere chancer bag rattet, og fordi de vælger at køre for stærkt eller har alkohol i blodet. De unge bilisters manglende rutine og højere risikovillighed har desværre den konsekvens, at de oftere er involveret i ulykker, som går ud over dem selv, deres kammerater i bilen eller andre trafikanter på vejene, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Ny kampagne

Ifølge Rådet for Sikker Trafik har de yngste bilister mere end fire gange så stor risiko pr. kørt kilometer for at ende i en alvorlig ulykke, som dræber eller kvæster dem selv eller andre, end deres forældre har.

Den risiko er alt for høj, og derfor lancerer Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden en ny kampagne målrettet unge i aldersgruppen 17-24 år, som skal få dem til at ændre adfærd i trafikken. Tal fra Vejdirektoratet viser, at når unge i alderen 17-24-årige er involveret i en alvorlig trafikulykke, så sker det oftest i en personbil.

I perioden 2015-2019 har 88 unge mistet livet og 690 er kommet alvorligt til skade i en trafikulykke, hvor de befandt sig i en personbil. Ulykkesstatistikkerne viser, at faktorer som uopmærksomhed, høj fart, spirituskørsel og manglende sele alt for ofte optræder i ulykkerne med de unge bilister.

De seneste fem år er 1714 mennesker blevet dræbt eller kommet alvorligt til skade i ulykker, hvor en 17 til 24-årig bilist var involveret. Når unge bilister er involveret i alvorlige trafikulykker, er der altså ofte også andre, der kommer alvorligt til skade eller bliver dræbt.

Gode råd til forældrene

- Når dit barn har fået kørekort, er det en god ide at køre så meget som muligt med dem de første par år, så de får noget rutine med dig som passager. Manglende rutine og evne til at forudse farlige situationer øger risikoen for de unge.

- Tal med din søn/datter, der lige har fået kørekort om, at deres valg i trafikken kan have betydning for deres og andres fremtid. En ulykke rammer ikke nødvendigvis kun dem selv, de kan også få andres liv på samvittigheden.

- Selv en lille fartoverskridelse kan have afgørende betydning for om ulykken sker, og hvor alvorlig den bliver.

- Selen kan redde deres og andres liv.

- Få sekunders uopmærksomhed kan have store konsekvenser. Læg mobilen.

- De skal få styr på, hvordan de kommer hjem fra fest, inden de tager af sted og aldrig køre med en fuld kammerat.

- Det er okay at sige fra, hvis andre er uopmærksomme, mens de kører bil, ikke har sele på eller kører for stærkt.

- Og husk, at du som forælder selv er en vigtig rollemodel - også før de får kørekort.

Kilde: Rådet for Sikker Trafik

