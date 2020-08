Unge kører bil trods tvivl om promille: - Det er livsfarligt

Mange unge indrømmer, at de har sat sig bag rattet, selvom de ikke var sikre på, at deres promille var under grænsen

Skulle du ikke have drukket den øl alligevel? Har promillen lagt sig oven på byturen i går?

Alkohol og det at køre bil kan give anledning til mange tvivlsspørgsmål. Det oplagte er helt at holde sig fra at køre bil, hvis man har drukket spiritus, men det er ikke alle, som lykkes med det.

En ny undersøgelse foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring i maj viser, at især unge har sat sig bag rattet, selvom de er i tvivl om, hvorvidt de har en promille, som er højere end den tilladte grænse på 0,5.

- Alarmerende

I undersøgelsen indrømmer godt hver tiende unge mellem 18 og 29 år, at de har kørt bil uden at vide, om de havde en promille. For de 30-39-årige er tallet syv procent, fem procent for de 40-49-årige, fem procent for de 50-59-årige og blot to procent for de +60-årige.

- Unge mennesker er alt for ofte involveret i spiritusulykker, og det er alarmerende, når så mange unge sætter sig bag rattet uden at være sikre på, de ikke har alkohol i blodet. Det er ikke kun livsfarligt for dem selv, det er det også for deres medtrafikanter, siger Henrik Sagild, der peger på flere årsager til, at unge og spiritus er en farlig cocktail i trafikken.

- For det første er de unge bilister ofte ikke særligt rutinerede, hvilket selv uden alkohol betyder, at de er mindre forudseende i trafikken, og derudover ser vi ofte, at alkohol er med til at gøre især unge bilister overmodige i trafikken, hvilket fører til høj fart og ulykker, siger Henrik Sagild.

Overrepræsenteret i færdselsuheld

Nye tal fra Vejdirektoratet viser samtidig, at unge er voldsomt overrepræsenteret i statistikken over færdselsuheld, hvor der har været spiritus involveret.

I perioden 2015 til 2019 var 18-24-årige involveret i 1159 færdselsulykker hvor de kørte bil spirituspåvirkede. Det er knap 25 procent af alle spiritusulykker i samme periode.

38 personer blev dræbt, og 281 kom til skade i spiritusulykker i trafikken i 2019.

