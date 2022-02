Unik 2CV kan blive din

En særlig Sahara-udgave af Citroëns mest berømte bil skal under hammeren

Få biler er så folkelige og hyggelige i deres appel som en Citroën 2CV. Dette eksemplar, som er til salg på onlineauktion hos auktionhuset RM Sotheby's, er dog mere end en folke-bil - den er også et meget seriøst arbejdsredskab.

Der er nemlig tale om den sjældne 2CV 4x4 Sahara, som kun blev bygget i 694 eksemplarer mellem 1958 og 1971. Denne bil er fra 1964, og den byder på noget så unikt som firehjulstræk med to motorer.

Åbner man kølerhjelmen i front, finder man således en af bilens to motorer på 425 kubik, mens den anden, på samme størrelse, gemmer sig i bag. Begge kan køre på samme tid, ligesom de også kan køre uafhængigt af hinanden, hvis det skulle blvie nødvendigt. I alt yder de to motorer 24 hk, så man skal altså ikke vælge denne bil for dens kræfter.

Ifølge RM Sotheby's var den officielle topfart, da bilen blev bygget på 100 km/t, men det er nok meget tvivlsomt, om den kan nå derop i dag.

Artiklen fortsætter under billedgalleriet ...

Billedgalleri

Fuld skærm

Der er bygget under 1000 eksemplarer af den særlige 2CV. Foto: RM Sotheby's Dette eksemplar er til salg hos RM Sotheby's. Foto: RM Sotheby's En spartansk indrettet kabine. Foto: RM Sotheby's Den forreste af Saharaens to motorer. Foto: RM Sotheby's 0-100 km/t: Nej. Foto: RM Sotheby's Her er motoren i bag. Foto: RM Sotheby's Hvis du kører hurtigt på en stubmark, kan du måske få massagefunktion i sæderne. Foto: RM Sotheby's

Bjergged

4x4 Sahara-versionen var på sin tid kendt for at kunne klare ethvert offroad-terræn - endda de krævende udfordringer i Dakar Rally.

Auktionen udløber onsdag 18. februar om aftenen. På forhånd er bilen vurderet til en hammerslagspris på mellem 80.000 og 100.000 euro, svarende til mellem 595.000 og 744.000 kroner.

I skrivende stund er det højeste bud på 50.000 euro, svarende til 372.000 kroner. Du finder bilen på auktion her.

I alt blev der bygget næsten fire millioner eksemplarer af Citroën 2CV i mange forskellige udgaver - denne Sahara er en af de mest unikke.