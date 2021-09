Unik Aston Martin solgt for 60 millioner

En meget sjælden Aston Martin blev for nyligt solgt til tårnhøj pris på auktion

Nu er det ikke hver eller hver anden dag, at man støder ind i en Aston Martin på almindelige veje. Men lige præcis denne Aston Martin er langt mere sjælden end den 'gængse' Aston Martin, og det kom også til udtryk, da den skulle under hammeren på auktion for nyligt.

Der er tale om en Aston Martin DB4GT Zagato, og kendere vil vide, at der er tale om en af den britiske bilproducents mest berømte modeller gennem tiderne.

I alt blev der kun produceret 19 eksemplarer af modellen, og blot seks af dem var venstrestyrede, hvilket er gældende for bilen her.

Da hammeren faldt på auktion hos RM Sotheby's, lød prisen på 9,52 millioner dollars, svarende til cirka 60 millioner kroner.

Modellen blev i sin tid udviklet i samarbejde med coachbuilderen Zagato til at slå Ferrari på Le Mans.

Sådan ser modellen ud. Foto: RM Sotheby's

Formerne er delvist udformet af Aston Martin og Zagato. Foto: RM Sotheby's

Der findes kun seks eksemplarer af modellen, hvor rattet sidder i venstre side. Foto: RM Sotheby's

Hjertet i DB4GT Zagato er en seks-cylindret rækkemotor. Foto: RM Sotheby's

Dette eksemplar blev i sin tid solgt til en kommandør i det amerikanske militær, og sidenhen har den haft adskillige ejere, og den har gennemgået en større renovering, så den i dag fremstår i flot stand.

En Aston Martin DB4GT Zagato er udstyret med en seks-cylindret rækkemotor på 3,7 liter, som yder 314 hk ved 6600 omdrejninger/min. Og det er ikke svært at forestille sig, at lyden her er himmelsk. Modellen vejer blot 1225 kg, og det er nok til en accelerationstid fra 0-100 km/t på 6,1 sekunder, mens topfarten ligger på 153 mph, svarende til 246 km/t.

Da modellen kom på markedet i starten af 1960'erne, lå prisen på 5470 pund.

Hvem der nu har købt den sjældne Aston Martin DB4GT Zagato melder historien ikke noget om.