Unikt dansk ladefund: Denne Mercedes blev gemt for nazisterne

Begrebet ladefund kan ikke blive mere passende end ved den Mercedes-Benz 230 Cabriolet B (W143), som du kan se på billederne her.

For den umiddelbart skrotklare Mercedes-Benz gemmer på en unik historie.

Det skriver Bilmagasinet på baggrund af informationer fra det svenske auktionshus, som har haft bilen under hammeren.

Tilbage i april 1938 forlod cabrioleten fabrikken og blev leveret i København i maj 1938.

Bilen blev brugt flittigt, indtil kort tid efter den tyske besættelsesmagt rykkede ind i Danmark i april 1940. Ejeren fik i den forbindelse gemt bilen væk i en lade på Sjælland for at sikre, at den ikke blev beslaglagt af besættelsesmagten.

Se også: Dalai Lamas gamle Land Rover solgt for en million

Artiklen fortsætter under billedet ...

Som man kan se, er bilen hårdt medtaget og trænger til en særdeles kærlig hånd. Foto: Bilweb Auctions

Solgt på auktion

Efter krigen blev bilen stående i laden til 1950'erne, hvor den blev solgt til en skrothandler. Vedkommende havde bilen stående udenfor indtil 1967, hvor bilen blev købt af dens nuværende ejer.

Ejeren havde oprindeligt planer om at renovere bilen, men som billederne i artiklen også afslører, er den plan ikke blevet en realitet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bilen blev produceret i 1938 og har sidenhen tilbragt mange år i danske lader. Foto: Bilweb Auctions

Auktionshuset Bilweb Auctions har for nyligt haft bilen under hammeren, og de har selv beskrevet bilen som værende i relativt god stand og som et oplagt renoveringsprojekt.

Bilen blev solgt til 221.000 svenske kroner, svarende til cirka 154.000 kroner.

Ifølge Bilmagasinet er en færdigrestaureret udgave af modellen cirka én million kroner værd.

Erstatter et ikon: Her er den nye Defender