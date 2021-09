Usikker fremtid for disse familiebiler

De engang så populære stationcars nyder ikke længere samme popularitet, som de gjorde engang.

Crossovere og SUV'er har i høj grad taget over hos både forbrugerne og bilproducenterne, og det betyder, at der bliver færre markeder, hvor stationcars stadig er eftertragtede.

Sådan lyder det fra Mercedes-Benz-bossen Markus Schäfer, som i et interview med Autocar fortæller, at fremtiden for stationcars er broget.

- Markedet er under pres, mens flere og flere kunder skifter til SUV'er, og der er kun få markeder tilbage for stationcars, siger han,

- Så vi må vente med at se, hvordan udviklingen går. Det er et spørgsmål om, hvordan denne niche udvikler sig. Jeg ved, at Storbritannien er et godt marked for stationcars, siger han til det britiske medie.

Europa er et af de områder, hvor der stadig er fornuftig gang i salget af stationcars, mens især kinesere og amerikanere næsten udelukkende har hang til de høje SUV'er.

Gælder flere mærker

Mercedes-Benz er ikke den eneste bilproducent, der spår en usikker fremtid for de lange praktiske stationcars.

Volvo, som ellers i mange år har været et synonym med stationcars, har tidligere meldt ud, at de forventer at lancere færre stationcars i fremtiden, og at der i stedet skal bygges flere SUV'er og crossovere.

Hos Skoda har tendensen også gjort sit indtog. Når den nye Fabia kommer på gaden i begyndelsen af 2022, vil det ikke være muligt at få den som stationcar, som ellers har været en populær model i Danmark i de tidligere generationer.