Usikkerhed om garanti på elektriske biler

De populære og hypede elbiler har i mange tilfælde en enten tvivlsom eller mangelfuld garantidækning, hvis bilen skulle gå i stykker, eller hvis batteriet mister sin kapacitet.

Det viser en stor gennemgang, som FDM har lavet af hybrid- og elbiler samt plugin-hybrider.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

- Både garantierne og de betingelser, der er stillet op for at få reparation på garantien, stikker i alle retninger. De bærer præg af, at elbilerne først nu er ved at blive udbredt, og der er ikke fokuseret tilstrækkeligt på, hvordan bilkøberne er stillet, hvis batteriet går i stykker, eller kapaciteten forringes i garantiperioden, siger Michael Ern Nielsen, jurist i FDM, i pressemeddelelsen.

Savner to garantier

Problemerne, når det gælder elektrificerede biler og garanti, handler ifølge FDM især om, at nogle mærker ikke har nogen kapacitetsgaranti på elbiler, andre oplyser ikke, hvordan de vil måle kapaciteten, mens andre mærker igen ingen særskilt garanti har på batteriet i deres elbiler.

Derfor mener FDM, at der på elektriske biler bør være to ekstra garantier, som er specielt tilpasset de elektrificerede biler, nemlig en batterigaranti og en kapacitetsgaranti.

Batterigarantien skal ifølge FDM fokusere på holdbarheden og fejl på selve batteriet, mens den anden del skal omhandle batteriets kapacitet. Især det sidste kan være et stort problem, da batteriet over tid bliver slidt, som det kendes fra eksempelvis mobiltelefoner.

